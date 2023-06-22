İddia: Atanan bakan yardımcıları Mehmet Şimşek'in ilk tercihi değildi, 'kabullenmek' zorunda kaldığı isim ortaya çıktı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcılar konusunda ilk tercihinin Resmi Gazete'de yayınlanan kararla atanan isimler olmadığı ileri sürüldü; Cumhurbaşkanlığı'nın kadroda bulunması için ısrarcı olduğu isim de ortaya çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan yardımcıların, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ısrarıyla' yeniden ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek'in ilk tercihi olmadığı; hatta içlerinden birini Külliye'nin ısrarı sonucu 'kabullenmek zorunda kaldığı' ileri sürüldü.
10Haber yazarı Barış Soydan, Şimşek'in 'yetkin kadro' iddiasının gerçekleşmediğini belirterek ilk olarak kısaca Erdoğan'ın onayıyla atanan bakan yardımcılarının profillerine değindi:
'TEKNİK OLARAK YETERSİZ, SİYASET ODAKLI'
Abdullah Erden Cantimur: Siyasetçi, eski Kütahya milletvekili. Bir dönem Maliye Bakan Yardımcılığı yaptı. Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu mezunu. Kulislere göre Şimşek’e yakın, teknik olarak yetersiz, siyaset odaklı bir isim.
'BERAT ALBAYRAK'A YAKIN BİR İSİM OLARAK BİLİNİYOR'
Osman Çelik: Türkiye Finans Katılım Bankası yöneticisi iken yine Şimşek döneminde Hazine Müsteşarı olarak atanan Çelik esasen Berat Albayrak’a yakın bir isim olarak biliniyor. Müsteşarlığı döneminde yeni bir lojman kiralanması ve tefrişi iddiaları gündeme gelmiş ve bu durum Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 'etik dışı' bulunmuştu.