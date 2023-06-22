İddia: Atanan bakan yardımcıları Mehmet Şimşek'in ilk tercihi değildi, 'kabullenmek' zorunda kaldığı isim ortaya çıktı

'BERAT ALBAYRAK'A YAKIN BİR İSİM OLARAK BİLİNİYOR'

Osman Çelik: Türkiye Finans Katılım Bankası yöneticisi iken yine Şimşek döneminde Hazine Müsteşarı olarak atanan Çelik esasen Berat Albayrak’a yakın bir isim olarak biliniyor. Müsteşarlığı döneminde yeni bir lojman kiralanması ve tefrişi iddiaları gündeme gelmiş ve bu durum Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından 'etik dışı' bulunmuştu.