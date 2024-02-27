İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde"
Siyasal Analist İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı.
Siyasal Analist Dr. İbrahim Uslu, iktidar ve muhalefet partilerinin yerel seçimlerden bu yana oy oranlarındaki değişime dikkati çekti.
AKP’nin oylarının genel seçimdeki seviyesinin birkaç puan altında olduğunu; kurultay öncesi ve sonrasında büyük dalgalanma yaşayan CHP’nin yüzde 25-26 aralığına oturduğunu söyleyen Uslu, İYİ Parti’nin de son genel seçimdeki oy oranının altına düştüğünü ifade etti.
Uslu, asıl hareketliliğin Yeniden Refah, TİP ve Zafer partisinde yaşandığını, bu partilerin neredeyse oy oranlarını ikiye katladığını söyledi.
Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan İbrahim Uslu’nun analizi şöyle:
“Genel seçimden bu yana en önemli oy hareketlilikleri daha çok oy oranı düşük partilerde yaşanıyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde AKP’nin oyları genel seçimdeki seviyesinin birkaç puan altında görünüyor. Genel seçimden sonra hep 32-34 bandında hareket etti."
"MHP’nin oy oranı oldukça stabil, hep 10-11 aralığında gözlemliyoruz. CHP’nin oylarında kurultay öncesi ve sonrasında büyük dalgalanmalar yaşandı ama sonra yüzde 25-26 aralığına oturdu. DEM Parti de oy oranı pek değişmeyen partiler arasında."
"İYİ Parti son genel seçimdeki oy oranının altına düştü, genellikle 6-7 puan bandında tespit ediliyor. Ama yerel seçim oyları genel seçimde verilen desteğin de altında kalacak gibi duruyor. Yerel seçim oyu ülke genelinde 4-5 aralığında görünüyor."
"Başta da belirttiğim gibi esas hareketlilikler 2023’ün de flaş partileri olan Yeniden Refah, TİP ve Zafer partisinde yaşanıyor. Seçimden bu yana bu üç parti de oylarını neredeyse ikiye katladı."