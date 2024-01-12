Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor

ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Mansur Yavaş 2024 Yerel Seçimleri AKP
Son Güncelleme:
Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor - Resim: 1

31 Mart'ta gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala, siyasetin gündeminde de yerel seçimler var.

1 8
Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor - Resim: 2

Merakla beklenen seçim bölgelerinin başında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyor.

2 8
Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor - Resim: 3

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterirken; AKP'nin adayı için ise iki isim konuşuluyor.

3 8
Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor - Resim: 4

Turgut Altınok ya da Osman Gökçek'in aday gösterileceği iddia edilirken; ALF Araştırma tarafından yapılan bir anketin sonucu, her iki senaryoda da Mansur Yavaş'ın ipi göğüsleyeceğini gösteriyor.

4 8
Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor - Resim: 5

Anket sonuçlarına göre AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday göstermesi halinde Altınok, yüzde 37,2 oy alıyor.

5 8
Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor - Resim: 6

Mansur Yavaş ise yüzde 45 oy ile seçimi kazanıyor.

6 8
Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor - Resim: 7

AKP'nin Osman Gökçek'i aday göstermesi halinde ise Gökçek oyların yüzde 39,7'sini alıyor.

7 8
Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor - Resim: 8

Gökçek'in adaylığında ise Mansur Yavaş oyların yüzde 43,9'unu alarak seçimleri kazanıyor.

8 8