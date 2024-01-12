Her iki senaryoda da Mansur Yavaş Ankara'da ipi göğüslüyor
ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
31 Mart'ta gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala, siyasetin gündeminde de yerel seçimler var.
Merakla beklenen seçim bölgelerinin başında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyor.
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösterirken; AKP'nin adayı için ise iki isim konuşuluyor.
Turgut Altınok ya da Osman Gökçek'in aday gösterileceği iddia edilirken; ALF Araştırma tarafından yapılan bir anketin sonucu, her iki senaryoda da Mansur Yavaş'ın ipi göğüsleyeceğini gösteriyor.
Anket sonuçlarına göre AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday göstermesi halinde Altınok, yüzde 37,2 oy alıyor.
Mansur Yavaş ise yüzde 45 oy ile seçimi kazanıyor.
AKP'nin Osman Gökçek'i aday göstermesi halinde ise Gökçek oyların yüzde 39,7'sini alıyor.
Gökçek'in adaylığında ise Mansur Yavaş oyların yüzde 43,9'unu alarak seçimleri kazanıyor.