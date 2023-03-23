HDP seçmeninin yüzde kaçı Kılıçdaroğlu'na oy verir, araştırmalar ne diyor?

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en büyük üçüncü partisi HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'na çevrilmişti.