Hatay'da seçimi kim kazanacak? Anket sonuçları açıklandı: 2,7 puan fark var

AREA’DAN ANKET

Gerçek Gündem, Area Araştırma şirketi Hatay ve ilçelerinde yaptığı anketin sonuçlarına ulaştı.

Şirket anketle ilgili, “25- Şubat- 3 Mart 2024 tarihleri arasında Hatay’ın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 12.118 erkek ve kadın ile CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem hata payı; %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak ±%0,89 olarak hesaplanmıştır.” bilgisini verdi.

EDİTÖR NOTU: Depremin yıktığı Hatay’da seçmenlerin birçoğu başka şehirlerde yaşıyor ve oy kullanmak için seçim günü şehirlerine gitmeyi planlıyor. Hala çadır ve konteynır kentlerde yaşamın sürdüğü göz önünde tutulmalı.