Hatay'da seçimi kim kazanacak? Anket sonuçları açıklandı: 2,7 puan fark var
Aday belirleme sürecinde en çok tartışılan şehir olan depremin yıktığı Hatay'da seçim yarışı sürüyor. Şehirde, CHP, AKP ve TİP iddia gösterirken, Area Araştırma şirketi yaptığı son anketi açıkladı. Ankete göre CHP'nin adayı Lütfü Savaş, 2.7 puanla ipi göğüslüyor, AKP ve TİP de ciddi oy alıyor.
31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere, 23 gün kaldı. Partilerin aday belirleme döneminde en çok tartışılan yer ise 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay Büyükşehir Belediyesi oldu. CHP, mevcut başkan Lütfü Savaş’ı “anketlerden çıktığı” gerekçesiyle tekrar aday gösterdi. Tartışmaların eşliğinde anketler yenilendi, CHP lideri Özgür Özel, alternatif aradıklarını söyledi ancak isim değişmedi.
Lütfü Savaş’ın adaylığına tepki olarak, eski futbolcu Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.
Cumhur İttifakı ise AKP logosu altında Mehmet Öntürk’le yarışa dahil oldu.
AREA’DAN ANKET
Gerçek Gündem, Area Araştırma şirketi Hatay ve ilçelerinde yaptığı anketin sonuçlarına ulaştı.
Şirket anketle ilgili, “25- Şubat- 3 Mart 2024 tarihleri arasında Hatay’ın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 12.118 erkek ve kadın ile CATI (Bilgisayar destekli telefonla görüşme) yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Örneklem hata payı; %95 güven düzeyinde tasarım etkisi de göz önünde tutularak ±%0,89 olarak hesaplanmıştır.” bilgisini verdi.
EDİTÖR NOTU: Depremin yıktığı Hatay’da seçmenlerin birçoğu başka şehirlerde yaşıyor ve oy kullanmak için seçim günü şehirlerine gitmeyi planlıyor. Hala çadır ve konteynır kentlerde yaşamın sürdüğü göz önünde tutulmalı.
HATAYLILAR KİME OY VERECEK
Area’nın anketinde “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunu yöneltti. Sonuçlara göre Hatay’da birinci sırada “Kararsız” seçmen var. Ankette “Kararsız” ya da “hiçbir partiye oy vermeyeceğini” söyleyenlerin oranı yüzde 30,1 oldu.
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle:
CHP: Yüzde 32,6
AKP: Yüzde 32,4
MHP: Yüzde 11,6
TİP: Yüzde 7,8
14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde AKP yüzde 33,54; CHP yüzde 28,55, TİP ise yüzde 8,76 oy almıştı.
Ankete göre, oylarını sadece CHP yükseltti.
BELEDİYE SEÇİMLERİNDE NE OLACAK?
Ankette 31 Mart’ta gerçekleşecek belediye seçimleri de soruldu. Katılanların yüzde 16,6’sı kararsız olduklarını, yüzde 8,2’si de sandığa gitmeyeceklerini söyledi.
Protesto oy ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle:
CHP: Yüzde 44,7
AKP: Yüzde 42
TİP: Yüzde 7,7
Anket sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Lütfü Savaş, 31 Mart seçimlerini 2,7 puanla kazanıyor.
HATAYLILAR KENDİLERİNİ NASIL TANIMLIYOR?
Ankette Hataylılara “Kendinizi en çok hangi sosyo-politik kimlikle tanımlarsınız?” sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlar şöyle :
Atatürkçü: Yüzde 44,3
Milliyetçi: Yüzde 28,9
Muhafazakar: Yüzde 7
Ülkücü: Yüzde 6,8
Sosyal demokrat: Yüzde 5,6
Sosyalist: Yüzde 3,7
İslamcı: Yüzde 3,2
Kürt Milliyetçisi: Yüzde 0,3