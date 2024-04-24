Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..."

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada, Cumhur İttifakı'nın 2014 seçimlerine göre oy kaybı yaşadığı, CHP'nin ise 1 puan daha yükseldiği sonucu çıktı.