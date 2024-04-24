Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..."
31 Mart yerel seçimlerinin ardından erken seçim tartışmaları sürerken, ASAL Araştırma Şirketi, dikkat çeken bir anket düzenledi.
Asal Araştırma'nın 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında 2000 kişi ile bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yapılan anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada, Cumhur İttifakı'nın 2014 seçimlerine göre oy kaybı yaşadığı, CHP'nin ise 1 puan daha yükseldiği sonucu çıktı.
Son yerel seçimlerin en dikkat çekici partisi Yeniden Refah'ın da 2,9 puan oy aldığı 14 Mayıs 2023 seçimlerine göre büyük yükseliş kaydettiği görüldü.
Bir önceki genel seçimde oy oranı yüzde 36,3 olan AKP’nin oy oranı yüzde 32,2'ye düşerken, CHP'nin 25,8 düzeyindeki oyu, yüzde %26.5'ya yükseldi.
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oy oranına ulaşan İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5.6 olarak ölçüldü. İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük oy kaybı yaşamıştı.
ASAL Araştırma'nın "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinde 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:
AKP: Yüzde 32.2
CHP: Yüzde 26.5
MHP: Yüzde 9.8
DEM Parti: Yüzde 9.1
İYİ Parti: Yüzde 5.6
Yeniden Refah: Yüzde 4.5
Zafer Partisi: Yüzde 4.2
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.6