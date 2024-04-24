Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..."

31 Mart yerel seçimlerinin ardından erken seçim tartışmaları sürerken, ASAL Araştırma Şirketi, dikkat çeken bir anket düzenledi.

Anket Yerel Seçim AKP CHP MHP İYİ Parti Türkiye İşçi Partisi - TİP Zafer Partisi DEM Parti
Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 1

Asal Araştırma'nın 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında 2000 kişi ile bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yapılan anket sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 2

"Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada, Cumhur İttifakı'nın 2014 seçimlerine göre oy kaybı yaşadığı, CHP'nin ise 1 puan daha yükseldiği sonucu çıktı.

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 3

Son yerel seçimlerin en dikkat çekici partisi Yeniden Refah'ın da 2,9 puan oy aldığı 14 Mayıs 2023 seçimlerine göre büyük yükseliş kaydettiği görüldü.

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 4

Bir önceki genel seçimde oy oranı yüzde 36,3 olan AKP’nin oy oranı yüzde 32,2'ye düşerken, CHP'nin 25,8 düzeyindeki oyu, yüzde %26.5'ya yükseldi.

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 5

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oy oranına ulaşan İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5.6 olarak ölçüldü. İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük oy kaybı yaşamıştı.

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 6

ASAL Araştırma'nın "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinde 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 7

AKP: Yüzde 32.2

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 8

CHP: Yüzde 26.5

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 9

MHP: Yüzde 9.8

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 10

DEM Parti: Yüzde 9.1

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 11

İYİ Parti: Yüzde 5.6

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 12

Yeniden Refah: Yüzde 4.5

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 13

Zafer Partisi: Yüzde 4.2

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 14

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.6

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Genel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." - Resim: 15
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