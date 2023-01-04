Fatih Portakal Altılı Masa'nın yetkili ismiyle görüştü: 'Birkaç pürüz dışında aday çok net belli'

Gazeteci Fatih Portakal, YouTube kanalında yaptığı son yayınla dikkatleri üzerine çekti.

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Fatih Portakal Altılı Masa'nın yetkili ismiyle görüştü: 'Birkaç pürüz dışında aday çok net belli' - Resim: 1

Gazeteci Fatih Portakal Altılı Masa içerisindeki bir partinin üst düzey bir ismiyle yaptığı görüşmeyi aktardı.

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Fatih Portakal Altılı Masa'nın yetkili ismiyle görüştü: 'Birkaç pürüz dışında aday çok net belli' - Resim: 2

Gazeteci Fatih Portakal, aktif gazetecilik kariyerini sonlandırdıktan sonra YouTube kanalından yaptığı yayınlarla izleyicileriyle buluşmaya devam etmeye karar verdi.

 

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Fatih Portakal Altılı Masa'nın yetkili ismiyle görüştü: 'Birkaç pürüz dışında aday çok net belli' - Resim: 3
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Fatih Portakal Altılı Masa'nın yetkili ismiyle görüştü: 'Birkaç pürüz dışında aday çok net belli' - Resim: 4

Sık sık yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Portakal, son olarak Altılı Masa ile ilgili bir kulis haberini izleyicileriyle paylaştı.

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