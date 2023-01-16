Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugün dikkati çeken bir iddiayı okurlarına paylaştı. 'CHP'li bir dostunun kendisine gönderdiğini' öne sürdüğü raporun detaylarını anlatan gazeteci, şunları söyledi:

"Ne var ki, kimsenin haberinin olmadığı bir 'rapor' var ve bu rapor büyük ölçüde CHP’nin yol haritasının da kaynağı.