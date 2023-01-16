Fatih Altaylı, iddianın detaylarını paylaştı: Kılıçdaroğlu'nun masasındaki rapordan kimsenin haberi yok
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine CHP'li bir dostunun gönderdiğini söylediği ve ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında bulunduğunu öne sürdüğü raporun detaylarını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise bugün dikkati çeken bir iddiayı okurlarına paylaştı. 'CHP'li bir dostunun kendisine gönderdiğini' öne sürdüğü raporun detaylarını anlatan gazeteci, şunları söyledi:
"Ne var ki, kimsenin haberinin olmadığı bir 'rapor' var ve bu rapor büyük ölçüde CHP’nin yol haritasının da kaynağı.