Eylül ayında yapılan son seçim anketi açıklandı: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
HBS Araştırma, eylül ayında gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları belli oldu.
HBS Araştırma ve Danışmanlık şirketi, eylül ayında yaptığı son anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anket, 6100 seçmen ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapıldı.
Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu. Anketin sonuçlarına göre partilerin oy oyanları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 33,7
AKP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde yüzde 36,30 oranında oy aldı.
CHP: Yüzde 22,1
CHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde yüzde 25,80 oranında oy aldı.