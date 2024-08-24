Estetisyeni Paylaştı: Akşener Üzerinden Reklam mı Yapmak İstedi?

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in doktoru, Akşener ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sponsorlu reklam olarak paylaştı.

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Estetisyeni Paylaştı: Akşener Üzerinden Reklam mı Yapmak İstedi?

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dermatolog Dr. Ali Şahan’ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.

Ünlü doktor Şahan, klinikte Akşener ile fotoğraf çektirmiş ve "İyi ki geldiniz" notu ile paylaşmıştı.

Şahan'ın, o fotoğrafı bu kez de sponsorlu reklam olarak paylaştığı ortaya çıktı.

Estetisyeni Paylaştı: Akşener Üzerinden Reklam mı Yapmak İstedi? - Resim : 1

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