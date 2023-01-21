Ersan Şen'den çarpıcı seçim iddiası: 14 Mayıs'taki seçimde baraj olmayacak!
Prof. Dr. Ersan Şen'den gündemi sallayacak bomba bir seçim yazısı geldi. Şen, "Bu seçimlerde seçim barajının %7’ye indirilmesi ile ilgili kanun değişikliğinin uygulanamayacağını ve kaldırılan %10’luk ülke genel seçim barajının da tatbik edilemeyeceğini düşünmekteyim." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından Türkiye'de seçim hazırlıkları başladı. Prof. Dr. Ersan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimlere barajsız girileceğini iddia etti.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim sürecinin 14 Mart 2023 tarihinde başlatılması gerektiğini belirten Şen, "Bunun için de ya Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 milletvekiliyle veya Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı almalıdır, yani Yüksek Seçim Kurulu’nun tek başına seçimleri erkene alabilmesi mümkün değildir, aksi halde seçimlerin yapılacağı tarih 18 Haziran 2023, seçimler sürecinin başlayacağı tarih de 18 Nisan 2023 olacaktır.
Seçimlerin; 2018 yılında değişen Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu m.3/3’e göre 60 gün sonra, 1987 yılında değişen Milletvekili Seçimi Kanunu m.8/2’ye göre ise 90 gün sonra yapılacağı ifade edilse de, hangisi karar alırsa alsın kanaatimizce seçimle ilgili süreçte son kanun olan Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’na göre hareket edilmesi ve seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılabilmesi için 14 Mart 2023 tarihinde başlaması, bunun kararının da 8 Mart 2023 tarihinde alınıp ilan edilmesi gerekmektedir." dedi.
"YASAMA VEYA YÜRÜTME ORGANININ ALACAĞI KARARA MUHTAÇTIR"
Seçimlerin yenilenmesi esasen yasama ve yürütmenin organlarının birbirlerini karşılıklı olarak feshetmesi olmasa da bir erken seçim olduğunu ifade eden Ersan Şen, seçimlerin yenilenmesi kararını kim alırsa alsın, diğer tarafın iradesine ve yetkisine olağan tarihten daha önce son vermesi gerektiğini söyledi.