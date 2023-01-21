Ersan Şen'den çarpıcı seçim iddiası: 14 Mayıs'taki seçimde baraj olmayacak!

Seçimlerin; 2018 yılında değişen Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu m.3/3’e göre 60 gün sonra, 1987 yılında değişen Milletvekili Seçimi Kanunu m.8/2’ye göre ise 90 gün sonra yapılacağı ifade edilse de, hangisi karar alırsa alsın kanaatimizce seçimle ilgili süreçte son kanun olan Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’na göre hareket edilmesi ve seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılabilmesi için 14 Mart 2023 tarihinde başlaması, bunun kararının da 8 Mart 2023 tarihinde alınıp ilan edilmesi gerekmektedir." dedi.