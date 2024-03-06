Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde'

İZMİR

İzmir'de de benzeri durum var. Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi. Genç olmasının getirdiği bir şey hem de Hamza Bey orada sürekli sokakta bulundu. Mesafeyi kapatıyor. Şöyle bir analiz yapalım. İzmir bir CHP şehri midir? Hayır. O bölge Demokrat Parti bölgesidir. İzmir 3 halkadan oluşuyor. 3.halkada oy oranımız yüksek. Hamza Bey 2. bölgede maksimum oy artırımını yapmak için çalışıyor.