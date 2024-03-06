Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, son dönemde yaptırdıkları anketlere ilişkin bilgi verdi. Şen, Ankara'daki araştırmalarının çoğunda CHP'li Mansur Yavaş'ın önde olduğunu söyledi.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 1

AKP Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, katıldığı CNN Türk yayınında yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 2

Şen, iktidar partisi tarafından yaptırılan son seçim anketinin de sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 3

İSTANBUL

İstanbul'da anketler ortada. Ben böyle tek tek rakamlar söylemeyeyim. Bu modern dönemde trafik bir çileye dönüşmüş. Yapılması gereken şey çilesiz bir şehir ortaya koymak. Metroları zamanında yaparsınız, hazır yapılmakta olana beton dökmezsiniz. Planlayarak gidersiniz.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 4

Biz öyle şeyler yapmışız ki İstanbul'u durdursanız da durmuyor. Bir şeyler yapmışsınız yirmi senedir, otuz senedir orada. İkinci bir beş seneyi İstanbul kaldırmaz.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 5

Bizim gördüğümüz DEM seçmeni CHP'ye çalışıyor. Bizim analizlerimizde CHP tarafına kaymalar olduğu gözüküyor. Seçmen illa da partisinin adayı gibi düşünmek zorunda değil. Benim gördüğüm bir kısmının CHP tarafına doğru yöneldiği. İYİ Parti'de de öyle seçmeni.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 6

YENİDEN REFAH'LA İLGİLİ İDDİALAR

(Adayını çekecek iddiaları) Zaman zaman benim duyduğum da oldu. Yeniden Refah partisinin kurumsal kararıdır. Cumhur İttifakı olarak devam etmeyi arzuladık biz. Aday çıkardı Yeniden Refah Partisi. Anayasal hakkıdır.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 7

ANKARA

Ankara bir başkent. Başkent ışıltısını kaybetti, yavaşladı. Vatandaş buradan bakıyor. Anketleri ben de görüyorum. Anketlerinde çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında ise Sayın Turgut Bey önde çıkıyor.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 8

Biraz zamana ihtiyacımız var. Adaylar daha yeni kendilerini ortaya koymaya başladılar. Biraz adayların sahada kendilerini göstermesini bekleyelim ve görelim diye söylüyorum.

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Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' - Resim: 9

İZMİR

İzmir'de de benzeri durum var. Hamza Dağ, İzmir'in en sevilen milletvekillerinden birisi. Genç olmasının getirdiği bir şey hem de Hamza Bey orada sürekli sokakta bulundu. Mesafeyi kapatıyor. Şöyle bir analiz yapalım. İzmir bir CHP şehri midir? Hayır. O bölge Demokrat Parti bölgesidir. İzmir 3 halkadan oluşuyor. 3.halkada oy oranımız yüksek. Hamza Bey 2. bölgede maksimum oy artırımını yapmak için çalışıyor.

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