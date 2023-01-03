'Erdoğan’ın kaybetme olasılığı son verilere nasıl yansıdı?'
Gazeteci Murat Sabuncu, son raporu yorumlarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası sonrası "Erdoğan'ın rakibi kazanır" diyenlerde artış yaşandığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala hem siyasi partiler hem kamuoyu araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. T24 yazarı Murat Sabuncu, 'Erdoğan’ın kaybetme olasılığı son verilere nasıl yansıdı?' başlıklı yazısında araştırma kuruluşu PanoramaTR'nin verilerini köşesine taşıdı; dikkati çeken yorumlarda bulundu.
Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılmasının yankıları sürüyor.
(İmamoğlu'nun 'ahmak' sözünü YSK üyelerine değil, o sırada kendisine aynı şekilde hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylediğini net bir biçimde ortaya koyduğunu, mahkeme başkanının da bunu onayladığını hatırlatmakta fayda var.)
Sabuncu şunları kaydetti:
"Yakından takip ettiğim bir araştırma kuruluşu PanoramaTR. Akademik kurulu; Hatem Ete, Taha Özhan, Osman Sert, İbrahim Tırhan, Hande Deniz Türk, İbrahim Uslu’dan oluşuyor. Her ay düzenli olarak anket yapıp yayınlıyorlar.