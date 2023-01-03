'Erdoğan’ın kaybetme olasılığı son verilere nasıl yansıdı?'

(İmamoğlu'nun 'ahmak' sözünü YSK üyelerine değil, o sırada kendisine aynı şekilde hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya söylediğini net bir biçimde ortaya koyduğunu, mahkeme başkanının da bunu onayladığını hatırlatmakta fayda var.)