Erdoğan'ın danışmanı açıkladı: Güvenlik sağlanamazsa kaç milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelebilir?
AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay, Esad'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Aktay, Türkiye'de 3 buçuk milyon Suriyeli sığınmacı olduğunu kaydetti ve Türkiye'nin bölgede güvenliğini sağlayamaması durumunda 5 milyon Suriyelinin daha gelme ihtimali olduğunu kaydetti. İşte detaylar...
Türkiye’nin yeni dış politikası kapsamında Suriye’yle başlattığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görüşmesi bekleniyordu. Ancak Esad, ülkesindeki Türk askerinin varlığının kabul edilemez olduğunu söyledi ve masaya oturma ihtimalini ortadan kaldırdı.
Esad’ın son yaptığı açıklamalara, AKP Genel Başkanı Danışmanı sıfatını kullanan Yasin Aktay’dan yanıt geldi. Erdoğan’ın danışmanlığını yürüten Aktay, Yeni Şafak’taki köşesinde Esad’ın anladığı dilden konuşmak gerektiğini söyledi.
TÜRKİYE BÖLGEDEKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAZSA 5 MİLYON SURİYELİ DAHA GELEBİLİR
Türkiye’nin terör tehdidi nedeniyle Suriye’de olduğunu belirten Yasin Aktay, ülkede yürüyen sığınmacı tartışmalarına rakamlarla değindi.
Şu anda Türkiye’ye sığınmış olan 3,5 milyon Suriyeli olduğunu belirten Yasin Aktay, Türkiye’ye yakın zaman sığınma ihtimali olanları anlattı:
“Suriye içinde Türkiye’ye sığınmaları orada güvenlikleri sağlanmak suretiyle engellenebilen 5 milyon Suriyeli Türkiye’nin Suriye içinde daha da fazla bölgede var olmasını gerektiriyor ve uluslararası hukuk açısından da haklı ve meşru kılıyor.”
“ORADA ESAD VAR OLDUĞU SÜRECE TÜRKİYE’DEKİ EN AZ 1,5 MİLYON HALEPLİNİN GERİ GİTME ŞARTLARI OLUŞMAZ”
Suriyeli sığınmacıların varlığını eleştirenlere de yanıt veren Yasin Aktay, ülkedeki sığınmacıların gitmesinin şartının da Halep’in kontrolünün Esad’dan alınması olduğunu kaydetti:
“Üstelik daha önce de söyledik, Türkiye’de bulunan ve şartlar sağlandığı taktirde geri gitmesi beklenen Suriyeliler için en önemli şart Esad’ın zulmünden emin olmaktır. Türkiye üç operasyonla oluşturduğu güvenli bölgelerde bu şartları kısmen sağladı. Asıl göçün en yoğun olarak kaynaklandığı Halep’in de mutlaka BM kontrolünde güvenli kılınması gerekiyor. Orada Esad var olduğu sürece Türkiye’deki en az 1,5 milyon Haleplinin geri gitme şartları oluşmaz.”
Yasin Aktay, yazısında şunları kaydetti:
“Esad’a karşı alttan almanın anlamı yok. Türkiye’nin Halep’in hatta Humus ve Hama’nın (kendi kontrolünde olması şart değil, BM de olabilir) mutlaka güvenli kılınmasını talep etmekle başlaması gerekiyor.
Bizde Suriyelileri göndermeye çalışan sözümona vatan savunmacısı milliyetçilerde de gerçekten zerre kadar samimiyet varsa, akıllarını başlarına devşirip bunun davasını gütmeleri lazım.”