Erdoğan'ın danışmanı açıkladı: Güvenlik sağlanamazsa kaç milyon Suriyeli daha Türkiye'ye gelebilir?

Yasin Aktay, yazısında şunları kaydetti:

“Esad’a karşı alttan almanın anlamı yok. Türkiye’nin Halep’in hatta Humus ve Hama’nın (kendi kontrolünde olması şart değil, BM de olabilir) mutlaka güvenli kılınmasını talep etmekle başlaması gerekiyor.

Bizde Suriyelileri göndermeye çalışan sözümona vatan savunmacısı milliyetçilerde de gerçekten zerre kadar samimiyet varsa, akıllarını başlarına devşirip bunun davasını gütmeleri lazım.”