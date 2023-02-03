Erdoğan'a memleketinden kötü haber: İşte Rize'de AKP'ye 'evet' diyenlerin oranı
Seçimlere 100 gün kala AKP'nin 2018 yılında yüzde 64 oy ile birinci olduğu Rize'de yapılan anket sonuçları açıklandı. AKP'nin her geçen gün azalan toplumsal desteği Erdoğan'ın memleketi Rize'de de yüzde 50'nin altına düştü.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere 100 gün kala, anket sonuçları da büyük bir merakla takip ediliyor.
Son olarak ORC Araştırma Rize'de yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.
2018 seçimlerinde AKP'nin yüzde 64 oy aldığı Erdoğan'ın memleketinde AKP aleyhine büyük bir düşüş yaşandı. İşte sonuçlar:
AKP: Yüzde 47.3
CHP: Yüzde 26.4
İYİ Parti: Yüzde 13.7