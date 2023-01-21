En yeni tarihli anket açıklandı: 'Muhalefet için rehavet lüksü kalmadı'
Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 11-14 Ocak tarihleri arasında yapılan anket sonuçlarını paylaştı.
Türkiye bu sene içinde gerçekleşecek genel seçime kilitlenmişken anket şirketleri de harekete geçti. Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM), 11-14 Ocak tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Araştırmayı sosyal medyadan paylaşan araştırma şirketi "Muhalefet için rehavet lüksü kalmadı. AK Parti ve CHP oy oranları 2020 düzeylerine geri döndü. AK Parti yükselişi son bir ayda hızlanarak devam etti." değerlendirmesini yaptı.
Açıklanan ankete göre partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 37,5