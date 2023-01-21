En yeni tarihli anket açıklandı: 'Muhalefet için rehavet lüksü kalmadı'

Araştırmayı sosyal medyadan paylaşan araştırma şirketi "Muhalefet için rehavet lüksü kalmadı. AK Parti ve CHP oy oranları 2020 düzeylerine geri döndü. AK Parti yükselişi son bir ayda hızlanarak devam etti." değerlendirmesini yaptı.