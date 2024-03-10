Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum: 'Bir ankette 10 kişi farkla önde'

Kararını değiştirecek seçmen için eski konvansiyonel seçim kampanyaları mı daha etkili yoksa gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya mı?

Elbette yeni teknolojinin sosyal medya ve canlı yayın bazlı kampanyaları etkili. Ancak klasik kampanyalar olmadan da olmuyor. Mesela meydan mitingi yapmazsanız partiniz lideri için “meydanlara çıkamıyor” imajı oluşuyor.