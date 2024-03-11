Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı için anketler ne diyor: Tarihiyle anlattı, 'fark kapanmış gibi görünse de sonra lehine döndü'
Gazeteci Bekir Ağırdır, İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Murat Kurum arasında gidip geleceği belirtilen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Anket sonuçlarını yorumlayan Ağırdır, tarih aralığı da vererek ibrenin kimin lehine döndüğünü anlattı.
Kamuoyu araştırma şirketleri, 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi saha çalışmalarını hızlandırdı. Gözler özellikle yarışın en sert yaşanması beklenen İstanbul'a çevrildi.
AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürmüştü.
DEM Parti Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile yarışa katılırken, ana muhalefetin Millet İttifakı'ndaki eski ortağı İYİ Parti, Buğra Kavuncu'yu aday çıkarmıştı.
Zafer Partisi Aziz Karamahmutoğlu, Yeniden Refah Mehmet Altınöz, Saadet Partisi ise Birol Aydın'la oy pusulasındaki yerini alacak.
Ancak tüm bu isim listesine rağmen seçimin büyük ölçüde İmamoğlu ile Kurum arasında geçmesi bekleniyor.
Uzunca bir süre KONDA Araştırma'nın genel müdürlüğünü üstlenen, bu görevden iki sene önce ayrılan gazeteci Bekir Ağırdır, son anketleri Gazete Oksijen'deki köşesinde değerlendirdi.
"Şu ana dek yayınlanan anketlerde grafikte de gördüğünüz gibi İmamoğlu başından beri önde gidiyor. Yayınlanan 27 araştırmanın verdiği örüntüde şu noktalar öne çıkıyor" diyen Ağırdır, şöyle devam etti:
'YARIŞ İMAMOĞLU LEHİNE DÖNDÜ'
25 Ocak-17 Şubat arasında İmamoğlu ve Kurum arasındaki fark daralmış gibi görünse de 17 Şubat’tan bu yana yarış İmamoğlu’nun lehine dönmüş durumda.
Farklı araştırmalarda İmamoğlu-Kurum oy farkı 1.5 ile 5 puan arasında görünse de hesaplamalara göre fark 21 Şubat’tan bu yana İmamoğlu’nun lehine ortalama 2.5 puan gibi gözüküyor. Bu oran yaklaşık 250 bin İstanbullu seçmene tekabül ediyor.
'BLOKLAR ARASI SEÇMEN GEÇİŞİ HALA ÇOK DÜŞÜK'
Baş başa gerçekleşen, 15 bin oyla İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart 2019 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında tüm kısıtlamalara karşın bugünkü puan farkı İmamoğlu’nun başarısıdır ama 23 gün sonrasını henüz garantileyen bir sonuç da değil kuşkusuz.
Şu temel tespitin hala geçerliliğini koruduğunu da not edeyim. Bloklar arası seçmen geçişi hala oldukça düşük, hareket iktidar yanlısı-karşıtlığı blokları arasında değil esas itibarıyla blok içi partiler arasında oluyor.
'İSTANBUL'DA SİYASİ DENGE MUHALEFET LEHİNE'
İkinci tespit, İstanbul’da ülke genelinin tersine siyasi denge 52-48 muhalefet lehine. O nedenle oranları değiştirecek ilk belirleyici unsur hangi bloktaki seçmenlerin seçime katılma oranlarının hangi oranlarda gerçekleşeceği.
İstanbul seçim sonuçlarını etkileyecek katılım oranından sonraki ikinci dinamik, İmamoğlu ve Kurum dışındaki adayların kendi blok içlerinden ne kadar oy alacakları olacak.
Araştırmaların ulaşabildiğimiz detaylarına bakıldığında muhalefetteki adayların partilerinin oylarının ancak yarılarını alabildikleri, diğer yarılarının İmamoğlu’na dönük olduklarını da not edelim.
'ARAŞTIRMALARA YANSIDIĞI KADARIYLA İMAMOĞLU 2.5 PUAN FARKLA ÖNDE'
31 Ocak’ta bu sütunlardaki yazımızı bitirirken gözlemimiz, 'Muhalefetteki dağılmaya ve yıkıcı karşılıklı söylemlere bakılınca İmamoğlu’nun iki ay önceki kağıt üzerindeki avantajının kaybolduğunu ve İmamoğlu-Kurum yarışının başa baş bir noktadan başladığını söyleyebiliriz' demiştik.
Geçen altı haftadan sonra araştırmalara yansıdığı kadarıyla İmamoğlu’nun 2.5 puan farkla önde olduğunu ama bu farkın henüz kesin bir kazanma ima etmediğini de not etmeliyiz.