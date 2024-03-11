Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı için anketler ne diyor: Tarihiyle anlattı, 'fark kapanmış gibi görünse de sonra lehine döndü'

'BLOKLAR ARASI SEÇMEN GEÇİŞİ HALA ÇOK DÜŞÜK'

Baş başa gerçekleşen, 15 bin oyla İmamoğlu’nun kazandığı 31 Mart 2019 seçim sonuçlarıyla kıyaslandığında tüm kısıtlamalara karşın bugünkü puan farkı İmamoğlu’nun başarısıdır ama 23 gün sonrasını henüz garantileyen bir sonuç da değil kuşkusuz.

Şu temel tespitin hala geçerliliğini koruduğunu da not edeyim. Bloklar arası seçmen geçişi hala oldukça düşük, hareket iktidar yanlısı-karşıtlığı blokları arasında değil esas itibarıyla blok içi partiler arasında oluyor.