Dünya basını, Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını mercek altına aldı

İngiltere merkezli Reuters Haber Ajansı, yerel seçimlerde İmamoğlu ve Erdoğan’ı karşılaştırarak şunları söyledi:

"Yeniden göreve seçilen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saltanatının ana rakibi olarak ortaya çıktı. Ancak bazı açılardan bakıldığında, kenti 1990'larda yöneten Erdoğan'ın izinden gidiyor. Ülkenin en büyük kentini yönetmelerinin yanı sıra, her ikisinin de aileleri Doğu Karadeniz bölgesinde bulunuyor ve her ikisinin de siyasi kariyerlerinde adli engeller yer alıyor. Her ikisi de gençliklerinde çok hevesli futbolculardı. Pazar günkü belediye başkanlığı seçimlerinde büyük bir zafer elde eden ve görevini koruyan 53 yaşındaki İmamoğlu, birçok analistin gözünde artık potansiyel bir cumhurbaşkanı.

Seçim sonuçlarının muhalefeti yeniden bir siyasi güç olarak ortaya koyduğu yorumunda bulunan Reuters, İmamoğlu’nun Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Murat Kurum’un yaklaşık 10 puan önünde olduğuna dikkat çekti. Ülke çapında elde edilen sonuçların Erdoğan ve AKP için iktidarda oldukları 20 yılı aşkın süre içindeki en kötü yenilgisi olduğu da vurgulandı.