Dünya basını, Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını mercek altına aldı
Ülkemizde dün yapılan yerel seçimlerin büyük çoğunlukla kesinleşmesinin ardından, dünya basını da değişimlerin yaşandığı seçimi bültenlerine taşıdı.
Türkiye dün sandık başına gitti ve yerel yönetimlerdeki yöneticilerini seçti.
AA’nın aktardığı verilere göre, ülke genelinde %37,76 oy alan CHP, seçimi birinci sırada bitirdi.
CHP 44 yıl sonra seçimlerden birinci parti olarak çıkarken AKP, 22 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti.
Erdoğan’ın hayal kırıklığına uğradığı seçimi dış basın da mercek altına aldı.
İngiltere merkezli Reuters Haber Ajansı, yerel seçimlerde İmamoğlu ve Erdoğan’ı karşılaştırarak şunları söyledi:
"Yeniden göreve seçilen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saltanatının ana rakibi olarak ortaya çıktı. Ancak bazı açılardan bakıldığında, kenti 1990'larda yöneten Erdoğan'ın izinden gidiyor. Ülkenin en büyük kentini yönetmelerinin yanı sıra, her ikisinin de aileleri Doğu Karadeniz bölgesinde bulunuyor ve her ikisinin de siyasi kariyerlerinde adli engeller yer alıyor. Her ikisi de gençliklerinde çok hevesli futbolculardı. Pazar günkü belediye başkanlığı seçimlerinde büyük bir zafer elde eden ve görevini koruyan 53 yaşındaki İmamoğlu, birçok analistin gözünde artık potansiyel bir cumhurbaşkanı.
Seçim sonuçlarının muhalefeti yeniden bir siyasi güç olarak ortaya koyduğu yorumunda bulunan Reuters, İmamoğlu’nun Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Murat Kurum’un yaklaşık 10 puan önünde olduğuna dikkat çekti. Ülke çapında elde edilen sonuçların Erdoğan ve AKP için iktidarda oldukları 20 yılı aşkın süre içindeki en kötü yenilgisi olduğu da vurgulandı.
İngiltere’nin The Financial Times (FT) gazetesi, “Muhalif belediye başkanlarının kazanmasıyla Türkiye’deki büyük şehirler Recep Tayyip Erdoğan’a darbe vurdu” başlıklı haberinde, “Ekrem İmamoğlu’nun CHP için gösterdiği güçlü performansın Erdoğan’a özellikle acı verici bir darbe vurduğu” yorumunda bulundu.
ABD’nin New York Times gazetesi, "seçmenlerin ekonomik duruma kızgın olduğu bir ortamda, muhalefetin yerel seçimlerde Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar partisine karşı kazanımlar elde ettiğini" yazdı.
New York Times ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun zaferinin “siyasi muhalefetin yıldızı” statüsünü perçinlediğini söylüyor ve “Çok sayıda Türk, İmamoğlu’nu potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor” diye haberine ekledi.
Alman haber kuruluşu Deutsche Welle(DW), İstanbul'da Murat Kurum'un oy oranının yüzde 40 civarında olduğunu belirtti. DW, haberin devamında "TRT tarafından bildirilen ilk sonuçlara göre CHP, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde öndeydi ve ülkenin 81 ilinin 36'sında önde görünüyordu" dedi.
ABD merkezli Wall Street Journal, CHP'nin 1970'lerden bu yana ilk kez ülke çapında toplam oyların en büyük payını aldığını belirtti.
İngiltere’den The Guardian, “Türkiye’de ana muhalefet partisi, seçmenin Erdoğan’a sırtını döndüğü seçimlerde ezici bir zafer kazandı” başlıklı haberinde, ana muhalefetin yerel seçimlerde net bir zaferle Recep Tayyip Erdoğan iktidarına beklenmedik bir darbe vurduğunu aktardı.