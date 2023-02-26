Deprem bölgesindeki işçiler için 'kıdem tazminatı' düzenlemesi: Gündeme geldi, ilk görüşme gerçekleşti
Deprem bölgesindeki işçilerle ilgili kıdem tazminatı düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret eden DİSK heyeti, depremin etkilediği illerde istifa eden, ayrılmak isteyen, ailesinde kayıplar olan işçilere istemeleri halinde bu tazminatın ödenmesini önerdi.
Deprem bölgesindeki vatandaşlar için herkes 'Ne yapılabilir?' sorusunu sorup, el uzatmaya çalışırken; bölgede çalışan işçiler için dikkat çeken 'kıdem tazminatı' hamlesi geldi.
BAKAN VEDAT BİLGİN'LE GÖRÜŞTÜLER
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu başkanlığındaki heyet, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek depremle ilgili kamuoyuna da açıklanan sosyal politika önerilerini iletti.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İŞÇİLER İÇİN 'KIDEM TAZMİNATI' DÜZENLEMESİ
Görüşmede deprem bölgesindeki işçilerin kıdem tazminatlarını da gündeme getiren DİSK heyeti, bu illerde istifa eden, ayrılmak isteyen, ailesinde kayıplar olan işçilere istemeleri halinde bu tazminatın ödenmesini önerdi.
DİSK, ÖNERİLERNİ İLETTİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; ödeyemeyecek durumda olan işverenler için de devletin garantör olmasını talep eden DİSK, ayrıca fabrikalardaki engelli işçi kontenjanları konusunda oldu.