Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, kendisinden bahsederken "Sizin gibi insanlar bizim zenginliğimizdir" diyen Cüneyt Özdemir'e yanıt verdi. Cepkin, "Hadi be oradan 'sizin gibi insanlar' falan cümleye bak" dedi.
'Mevzular Açık Mikrofon' programında siyasi liderleri ve parti temsilcilerini ağırlayan YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yakında yapılacak seçimin verilerini yayınlayacağını duyurdu.
Anadolu Ajansının tarihinde ilk defa seçim verilerini bir YouTube kanalıyla paylaşacağını açıklayan Uğur, şunları söyledi:
"Anadolu Ajansı, tarihinde ilk defa seçim günü bir YouTube kanalı ile veri paylaşacak. O da biziz. Yani ana akım medyadan geri kalmayacağız. Ayrıca merkezlerinde bir muhabirimiz de hazır bulunacak. Şaşırtıcı ama güzel bir gelişme. Çok teşekkür ediyoruz."
Gazeteci Cüneyt Özdemir ise, Uğur'un paylaşımına "Mesele birincilik değil de bilginin doğruluğu. Bir sıkıntı olursa bizim seçim özel canlı yayınına bağlanabilirsiniz" yorumunu yaptı.