Cumhur'un seçim stratejileri: İttifaka giren partilere kaç milletvekili verilecek?

1. Cumhur İttifakı'nın en tartışılan konusu; MHP geçmişte olduğu gibi seçime ayrı mı? Yoksa seçilecek yerlerden iki grup kuracak kadar isim Ak Parti listelerinden mi girsin? Farklı görüşler tartışılsa da; hatta her iki partiden iki hukukçu formül çalışsa da AYRI GİRİLECEK gibi...