Cumhur'un seçim stratejileri: İttifaka giren partilere kaç milletvekili verilecek?
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nda neler olduğunu yazdı.
"Son günlerde herkes MİLLET İTTİFAKI nı konuşurken CUMHUR İTTİFAKI'nda neler oluyor? Sabah saatlerinde CUMHUR İTTİFAKI nın genişleme çabasını, bunyesine aldığı partilere verecegi milletvekilli sayı, şehir ve sıralarını, sürpriz Adayları... Velhasıl çok şeylerin birazını yazalım." ifadelerini kullanan Mehmet Ali Kulat, Cumhur İttifakı'nın seçim stratejilerine ilişkin görüşlerini paylaştı.
Kulat'ın paylaşımları şöyle:
1. Cumhur İttifakı'nın en tartışılan konusu; MHP geçmişte olduğu gibi seçime ayrı mı? Yoksa seçilecek yerlerden iki grup kuracak kadar isim Ak Parti listelerinden mi girsin? Farklı görüşler tartışılsa da; hatta her iki partiden iki hukukçu formül çalışsa da AYRI GİRİLECEK gibi...
2. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı @RTErdogana destek açıklaması yapan HÜDAPAR'a Diyarbakır 2. Sıra, Batman 2. Sıra, Van 3. Sıra ve artı 5 riskli yerler şeklinde 8 MV sırası iddiası Ak Parti'de neredeyse netleşti deselerde biraz daha çalışılacak gibi...@HurDavaPartisi
3. Cumhur İttifakı’nda yer alan BBP nin seçime kendi listeleri ile ayrı gireceği yönündeki haberler hibrit bir beraberliğe dönüşebilir. BBP cenahindan beklenti seçilecek yerlerde 8 civarında MV... Ancak Ak Parti tarafı bu talebi karşılamaktan simdilik çok uzak. @bbpgenelmerkez