Cumhurbaşkanlığı anketi: İşte Erdoğan'ı başarılı bulmayanların oranı

Yöneylem Araştırma'nın 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli Araştırması açıklandı.

Recep Tayyip Erdoğan Anket
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Cumhurbaşkanlığı anketi: İşte Erdoğan'ı başarılı bulmayanların oranı - Resim: 1

Yöneylem Araştırma'nın 28-30 Ağustos tarihleri arasında 2100 kişiyle yaptığı anketim sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara Erdoğan'ı başarılı bulup bulmadıkları soruldu.

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Cumhurbaşkanlığı anketi: İşte Erdoğan'ı başarılı bulmayanların oranı - Resim: 2

Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 44,2’si Erdoğan'ı başarısız bulduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı anketi: İşte Erdoğan'ı başarılı bulmayanların oranı - Resim: 3

Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 36,2’si Erdoğan'ı başarılı bulduğunu ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı anketi: İşte Erdoğan'ı başarılı bulmayanların oranı - Resim: 4

Ne başarılı ne başarısız diyenlerin oranı ise yüzde 19,2 oldu.

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