Cumhurbaşkanlığı anketi: İşte Erdoğan'ı başarılı bulmayanların oranı
Yöneylem Araştırma'nın 28-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli Araştırması açıklandı.
Yöneylem Araştırma'nın 28-30 Ağustos tarihleri arasında 2100 kişiyle yaptığı anketim sonuçlarını paylaştı. Ankette katılımcılara Erdoğan'ı başarılı bulup bulmadıkları soruldu.
Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 44,2’si Erdoğan'ı başarısız bulduğunu söyledi.
Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 36,2’si Erdoğan'ı başarılı bulduğunu ifade etti.
Ne başarılı ne başarısız diyenlerin oranı ise yüzde 19,2 oldu.