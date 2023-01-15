Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem: AKP'nin kaybı büyük, ikinci parti değişti
ORC Araştırma'nın son anketine göre 2018'deki seçimlerde Kırıkkale'deki oyların yüzde 67.9'unu alan Cumhur İttifakı, desteğin önemli bir bölümünü kaybetti. AKP, oylarındaki erimeye rağmen hala birinci sıradayken, MHP'nin ikinciliği 'kaptırdığı' görüldü.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala kamuoyu araştırma şirketleri, çalışmalarını hızlandırdı.
Bu kapsamda son anket, ORC Araştırma'dan geldi.
Şirket, Cumhur İttifakı'nın kalelerinden biri sayılan Kırıkkale'de yaptığı çalışmanın sonuçlarını paylaştı.
2018'deki seçimlerde AKP yüzde 43.7'yle sandıktan birinci çıkmıştı. Onu, yüzde 24.2'yle MHP takip etmişti.
CHP yüzde 15.3'le üçüncü, İYİ Parti ise yüzde 13.7'yle dördüncü sırada yer almıştı.