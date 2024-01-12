Cumhur İttifakı seçmeni Ankara'da kimin aday olmasını istiyor?
ALF Araştırma, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cumhur İttifakı seçmenlerinin kimi görmek istediklerine ilişkin anketin sonuçlarını açıkladı.
2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının yeniden Mansur Yavaş olarak açıklanmasının ardından AKP'nin kimi aday çıkaracağı merak konusu oldu.
Kulislerde Turgut Altınok ismi öne çıkarken; yayınlanan bir anket sonuçları Cumhur İttifakı seçmenlerinin başka bir ismi istediğini ortaya koydu.
ALF Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı seçmenlerinin aday tercihleri şöyle:
Turgut Altınok: Yüzde 37,5
Diğer isimler: Yüzde 19,9
Osman Gökçek: Yüzde 42,6