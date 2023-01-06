'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu: Karamollaoğlu ‘İşi uzatmayalım’ dedi ve…
Altılı masanın 10’uncu toplantısı sona erdi. 9 saatten fazla süren toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayı için istişarelere başlama kararı alındı. tv100 Gece Haberleri sunucusu Gökhan Taşkın ise canlı yayında Altılı Masa'nın adayını duyurdu.
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı sona erdi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldı.
Milyonlarca insanın merakla beklediği "Masanın adayı" ise toplantı sonunda yine açıklanmadı. Ancak toplantının ardından arka arkaya kulis haberleri gelmeye başladı.
Kulis haberlerinden biri de tv100'de gece haberlerini sunan Gökhan Taşkın'dan geldi. Taşkın'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu.