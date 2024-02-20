CHP'nin 'Lütfü Savaş' kararı kesinleşti: İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları

'Diğer' kategorisinde TİP ve İYİ Parti'nin adayının olduğunu belirten Karan, TİP'in 3. parti olduğunu söyledi. Gökhan Zan'ın 4-6 bandında bir oy aldığını söyleyen Karan, 2019'daki seçim sonuçlarını hatırlattı.