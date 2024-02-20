CHP'nin 'Lütfü Savaş' kararı kesinleşti: İşte Hatay için yapılan son seçim anketinde adayların oy oranları
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı. Area Araştırma Başkanı Murat Karan, Hatay için yaptıkları son anket sonucunu hatırlattı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tepkilere rağmen Hatay’da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş ile seçime girme kararı aldı. Area Araştırma Başkanı Murat Karan, Tele 1'de katıldığı canlı yayında son yaptıkları Hatay anketinin sonuçlarını hatırlattı.
10-17 Şubat tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 46,7; AKP adayı Mehmet Öntürk yüzde 41,1 oy almıştı. Diğer adayların ise toplam oyunun yüzde 12,2 olduğu görülmüştü.
'Diğer' kategorisinde TİP ve İYİ Parti'nin adayının olduğunu belirten Karan, TİP'in 3. parti olduğunu söyledi. Gökhan Zan'ın 4-6 bandında bir oy aldığını söyleyen Karan, 2019'daki seçim sonuçlarını hatırlattı.
2019 seçimlerinde 55,2 oy alan Lütfü Savaş'ın 46,7'ye kadar düştüğünü söyleyen Karan, yüzde 10'luk oyun TİP ve İYİ Parti'ye gittiğini savundu.