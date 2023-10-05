CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar!

Ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunun yanında "Cumhur İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı?" diye de soruldu.

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle: