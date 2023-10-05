CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar!
Asal Araştırma, CHP'li Zeydan Karalar'ın idaresinde olan Adana Büyükşehir Belediyesi için son anket sonuçlarını açıkladı. Ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yanında "AKP'nin adayı kim olmalı?" diye de soruldu.
CHP'li Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana Büyükşehir Belediyesi için son anket sonuçları açıklandı. Asal Araştırma, 1-4 Ekim 2023 tarihinde 1675 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medyada paylaştı.
Ankette katılımcılara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunun yanında "Cumhur İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı?" diye de soruldu.
Katılımcıların verdiği yanıtlara göre bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:
AKP: %23,4
14 Mayıs seçimlerinde AKP'nin Adana'da oy oranı yüzde 30,37 olarak açıklanmıştı.
CHP: %28,1
14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin Adana'da oy oranı yüzde 28,80 olarak açıklanmıştı.
MHP: %11,0
14 Mayıs seçimlerinde MHP'nin Adana'da oy oranı yüzde 11,03 olarak açıklanmıştı.
İYİ Parti: %6,7
14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'nin Adana'da oy oranı yüzde 10,99 olarak açıklanmıştı.
Yeşil Sol Parti: %5,4
14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'nin Adana'da oy oranı yüzde 9,72 olarak açıklanmıştı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,4
14 Mayıs seçimlerinde TİP'in Adana'da oy oranı yüzde 2,28 olarak açıklanmıştı.
Diğer: %3,0
Kararsızım: %9,8
Cevap yok: %11,2
ZEYDAN KARALAR'A OY VERİR MİSİNİZ?
"Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı Zeydan Karalar olsa tekrar oy verir misiniz?" sorusunun yöneltildiği seçmen şu yanıtları verdi:
Oy Veririm:%36,5
Oy Vermem:%43,8
Belki veririm, belki vermem:%12,3
Cevap Yok:%7,4
BAŞARILI BULUYOR MUSUNUZ?
"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı başarılı buluyor musunuz?" sorusunun yöneltildiği seçmenin yanıtları şöyle oldu:
Başarılı:%33,0
Başarısız:%45,6
Ne başarılı, ne başarısız:%13,2
Cevap Yok:%8,2
CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLMALI?
Ankete katılanlara açık uçlu olarak "Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Anketten çıkan sonuç şöyle oldu:
Ömer Çelik:% 19,2
Jülide Sarıeroğlu:% 13,9
Hüseyin Sözlü:% 12,5
Fatih Mehmet Kocaispir:% 6,1
Bilal Uludağ:% 4,4
Seyfettin Yılmaz: % 3,0
Fatma Güldemet Sarı:% 2,8
Tamer Dağlı:% 2,7
Mehmet Şükrü Erdinç:% 2,0
Mehmet Ay:% 1,9
Necdet Ünüvar:% 1,5
Diğer:% 7,8
Cevap Yok:% 22,2