CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları!
4 Kasım'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk anket sonuçları açıklandı. Piar Araştırma, 14-17 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
CHP'deki genel başkanlık değişimi sonrası yapılan ilk anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Piar Araştırma, 14-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
CHP Genel Başkanlığına Özgür Özel'in seçilmesinin ardından yapılan ilk anket; son seçimleri sıfır hata ile nokta atışı bilen PİAR Araştırma'dan geldi. Piar Araştırma 14-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2584 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:
AKP: yüzde 32
CHP: yüzde 27,2
MHP: yüzde 15,3
HEDEP: yüzde 8,1
İyi Parti: yüzde 5
Yeniden Refah: yüzde 4,9
Zafer Partisi: yüzde 2,6
TİP: yüzde 2,2
Piar kurucusu Kadir Atalay çalışmayı şöyle değerlendirdi:
"CHP’de yaşanan genel başkan değişiminden sonra yapılan ilk araştırma niteliği taşıyan anketimizde bazı dikkat çekici noktalar şöyle;
1-Kurultay öncesi oluşan kötümser hava dağılmış. CHP son seçimlere göre 1,4 puan artmış olsa da Ekim ayı çalışmamıza göre 7 puan yükselmiştir.
2-İyi Parti seçimden bu yana seçmenlerinin yarısını, CHP kongresinden sonra ise yaklaşık 3 puan oy kaybetmiştir.
3-Cumhur İttifakı partilerinden Ak Parti hızla oy kaybetmesine rağmen bu oylar ekseriyetle MHP ve Yeniden Refah gibi partilere akmaktadır.
4-Deva, Gelecek, Saadet, HüdaPar, Demokrat Parti ve DSP gibi kendi listeleri ile seçime katılmamış olan partilerin meclisteki varlıklarının, oy oranlarını artırmaya ve yeni bir seçmen tabanı oluşturmaya yetmemiş olduğunu görüyoruz.
5-HEDEP ve TİP’in toplam oylarına bakıldığında bu ittifakın gücünü ve kilit rolünü sürdürdüğünü görüyoruz.
6-Muhalif sağdan oyunu yükselten tek parti ise İyi partideki dağılmışlık görüntüsünün etkisiyle Zafer partisi olmuştur."