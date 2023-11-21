CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları!

4 Kasım'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından ilk anket sonuçları açıklandı. Piar Araştırma, 14-17 Kasım tarihleri arasında yaptığı çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri
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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 1

CHP'deki genel başkanlık değişimi sonrası yapılan ilk anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Piar Araştırma, 14-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 2

CHP Genel Başkanlığına Özgür Özel'in seçilmesinin ardından yapılan ilk anket; son seçimleri sıfır hata ile nokta atışı bilen PİAR Araştırma'dan geldi. Piar Araştırma 14-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2584 kişi ile yüz yüze gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı.

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 3

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AKP: yüzde 32

CHP: yüzde 27,2

MHP: yüzde 15,3

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 4

HEDEP: yüzde 8,1

İyi Parti: yüzde 5

Yeniden Refah: yüzde 4,9

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 5

Zafer Partisi: yüzde 2,6

TİP: yüzde 2,2

Piar kurucusu Kadir Atalay çalışmayı şöyle değerlendirdi:

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 6

"CHP’de yaşanan genel başkan değişiminden sonra yapılan ilk araştırma niteliği taşıyan anketimizde bazı dikkat çekici noktalar şöyle;

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 7

1-Kurultay öncesi oluşan kötümser hava dağılmış. CHP son seçimlere göre 1,4 puan artmış olsa da Ekim ayı çalışmamıza göre 7 puan yükselmiştir.

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 8

2-İyi Parti seçimden bu yana seçmenlerinin yarısını, CHP kongresinden sonra ise yaklaşık 3 puan oy kaybetmiştir.

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 9

3-Cumhur İttifakı partilerinden Ak Parti hızla oy kaybetmesine rağmen bu oylar ekseriyetle MHP ve Yeniden Refah gibi partilere akmaktadır.

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 10

4-Deva, Gelecek, Saadet, HüdaPar, Demokrat Parti ve DSP gibi kendi listeleri ile seçime katılmamış olan partilerin meclisteki varlıklarının, oy oranlarını artırmaya ve yeni bir seçmen tabanı oluşturmaya yetmemiş olduğunu görüyoruz.

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 11

5-HEDEP ve TİP’in toplam oylarına bakıldığında bu ittifakın gücünü ve kilit rolünü sürdürdüğünü görüyoruz.

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 12

6-Muhalif sağdan oyunu yükselten tek parti ise İyi partideki dağılmışlık görüntüsünün etkisiyle Zafer partisi olmuştur."

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CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 13
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