CHP'deki lider değişiminden sonra ilk anket: İşte partilerin son oy oranları!

4-Deva, Gelecek, Saadet, HüdaPar, Demokrat Parti ve DSP gibi kendi listeleri ile seçime katılmamış olan partilerin meclisteki varlıklarının, oy oranlarını artırmaya ve yeni bir seçmen tabanı oluşturmaya yetmemiş olduğunu görüyoruz.