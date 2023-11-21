CHP'deki değişim ankete olumlu yansıdı: 14 Mayıs'a kıyasla oyunu 9 puan arttırdı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'na oy veririm diyenlerin oranı yüzde 44.5 olarak yansıdı.

AKP'li Abdurrahman Öz'e oy veririm diyenler 39.2 iken, diğer bir AKP'li isim Mustafa Savaş ise yüzde 32.6 olarak kaydedildi.