CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı
CHP'de 4 Kasım'da yapılan 38. Olağan Kurultay sonrası yaşanan lider değişimi, seçmen üzerinde de etkili oldu. Yöneylem Araştırma, seçmenin nabzını tuttu.
4 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın sonucunda CHP'de bir dönem kapandı. 13 yıldır Genel Başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu Özgür Özel'e devretti.
Uzun yıllardır parlamentoda olan ve CHP'nin Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüten Özgür Özel, yapılan devir teslim töreninin ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.
CHP'de yaşanan değişim hem parti içinde hem de seçmen üzerinde yeni dengeler oluşturdu. Son genel seçimin kaybedilmesinden dolayı partiye tepkili olan seçmenin, değişim sonrası yaklaşımı ölçüldü.
Yöneylem Araştırma'nın 6-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmada "Kurultay Sonrası Seçmenlerin CHP’ye Yönelik Tutumları" incelendi.
Seçmenlere “Son Kurultay’da CHP’de bir genel başkan değişimi yaşandı. Kurultay’ın ardından CHP'ye yönelik tutumunuz hangi yönde değişti?” sorusu yöneltildi.
Ankete katılan seçmenlerin %35,9’u tutumlarının olumlu yönde, %10,3’ü ise olumsuz yönde değiştiğini ifade etti.
Tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 49,2 olurken, soruya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 4,6 olarak belirlendi.
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ÖZGÜR ÖZEL BAŞARILI OLUR MU?
Seçmenlere “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Özgür Özel liderliğinde başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.
Ankete katılan seçmenlerin %40’ı CHP’nin Özgür Özel ile başarılı olacağını düşündüğünü, %47,6'sı ise başarılı olamayacağı kanaatinde olduğunu ifade etti.
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PARTİ TERCİHLERİNE GÖRE
Parti tercihleri açısından incelendiğinde CHP seçmenlerinin %82’si CHP’nin Özgür Özel liderliğinde başarılı olacağı kanısındadır. İYİ Partili seçmenlerin %64’ü; HEDEP’lilerin %54'ü ve TİP’lilerin %49'u CHP’nin Özgür Özel ile başarılı olacağını düşünmektedir.