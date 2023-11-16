CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı

CHP'de 4 Kasım'da yapılan 38. Olağan Kurultay sonrası yaşanan lider değişimi, seçmen üzerinde de etkili oldu. Yöneylem Araştırma, seçmenin nabzını tuttu.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 1

4 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın sonucunda CHP'de bir dönem kapandı. 13 yıldır Genel Başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu Özgür Özel'e devretti.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 2

Uzun yıllardır parlamentoda olan ve CHP'nin Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilliği görevlerini yürüten Özgür Özel, yapılan devir teslim töreninin ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 3

CHP'de yaşanan değişim hem parti içinde hem de seçmen üzerinde yeni dengeler oluşturdu. Son genel seçimin kaybedilmesinden dolayı partiye tepkili olan seçmenin, değişim sonrası yaklaşımı ölçüldü.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 4

Yöneylem Araştırma'nın 6-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmada "Kurultay Sonrası Seçmenlerin CHP’ye Yönelik Tutumları" incelendi.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 5

Seçmenlere “Son Kurultay’da CHP’de bir genel başkan değişimi yaşandı. Kurultay’ın ardından CHP'ye yönelik tutumunuz hangi yönde değişti?” sorusu yöneltildi.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 6

Ankete katılan seçmenlerin %35,9’u tutumlarının olumlu yönde, %10,3’ü ise olumsuz yönde değiştiğini ifade etti.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 7

Tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 49,2 olurken, soruya cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 4,6 olarak belirlendi.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 8

YÖNEYLEM ARAŞTIRMA'NIN PAYLAŞTIĞI GRAFİK

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 9

ÖZGÜR ÖZEL BAŞARILI OLUR MU?

Seçmenlere “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Özgür Özel liderliğinde başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 10

Ankete katılan seçmenlerin %40’ı CHP’nin Özgür Özel ile başarılı olacağını düşündüğünü, %47,6'sı ise başarılı olamayacağı kanaatinde olduğunu ifade etti.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 11

YÖNEYLEM ARAŞTIRMA'NIN PAYLAŞTIĞI GRAFİK

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 12

PARTİ TERCİHLERİNE GÖRE

Parti tercihleri açısından incelendiğinde CHP seçmenlerinin %82’si CHP’nin Özgür Özel liderliğinde başarılı olacağı kanısındadır. İYİ Partili seçmenlerin %64’ü; HEDEP’lilerin %54'ü ve TİP’lilerin %49'u CHP’nin Özgür Özel ile başarılı olacağını düşünmektedir.

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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 13
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CHP kurultayının ardından ilk anket: İşte değişimden memnun olduğunu söyleyenlerin oranı - Resim: 14
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