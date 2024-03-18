CHP açık ara önde götürüyor: 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları

Adana

Adana’da, 7- 13 Mart 2024 tarihleri arasında şehrin tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 3 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.