CHP açık ara önde götürüyor: 3 büyükşehirde yerel seçim anketi sonuçları
AREA Araştırma’nın Ankara, Adana ve Mersin’de yaptığı anketin sonuçlarına göre, CHP 3 büyükşehirde de birinci parti konumunda.
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, adaylar ve parti temsilcileri çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor.
Bununla birlikte seçimler öncesi gelen anketler siyasetin nabzını gösteriyor.
Bir seçim anketi de AREA Araştırma’dan geldi.
Ankara, Adana ve Mersin'de yapılan ankette seçmenlere Büyükşehir "Belediye başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” sorusu yöneltildi.
10 bin 462 katılımcının katıldığı ankette, 3 büyükşehirde de CHP birinci parti olarak çıkıyor.
Ankara
Ankara’da, 10- 15 Mart 2024 tarihleri arasında şehrin tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 4 bin 405 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” sorusu yöneltildi.
Paylaşılan bilgilere göre, anket sonucu şöyle oldu:
CHP: Yüzde 59,1
AK Parti: Yüzde 30,3
İYİ Parti: Yüzde 4,2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3
Zafer Partisi: Yüzde 1,5
DEM Parti: Yüzde 1,2
Diğer: Yüzde 0,4
Adana
Adana’da, 7- 13 Mart 2024 tarihleri arasında şehrin tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 3 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.
Paylaşılan bilgilere göre, anket sonucu şöyle oldu:
CHP: Yüzde 47,1
AK Parti: Yüzde 40
İYİ Parti: Yüzde 5,5
DEM Parti: Yüzde 4,1
Zafer Partisi: Yüzde 1,6
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1
Diğer: Yüzde 0,6
Mersin
Mersin’de, 5- 10 Mart 2024 tarihleri arasında şehrin tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 3 bin 54 kişiyle sahada yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?” diye soruldu.
Paylaşılan bilgilere göre, anket sonucu şöyle oldu:
CHP: Yüzde 59,6
MHP: Yüzde 35,3
DEM Parti: Yüzde 2,6
İYİ Parti: Yüzde 1
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7
Zafer Partisi: Yüzde 0,6
Diğer: Yüzde 0,2