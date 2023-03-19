Yapay zekaya seçim sonuçları soruldu: 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu'
OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin daha gelişmiş versiyonu GPT-4'e seçimler soruldu. Bir Ekşi Sözlük yazarı yaptığı çalışmayı paylaştı.
OpenAI'ın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin daha gelişmiş versiyonu GPT-4 çıktı.
Bir Ekşi Sözlük yazarı, bu yapay zekayı kullanarak 2023 Türkiye Genel Seçimleri için bir simülasyon oluşturmuş.
Kısa Dalga'nın aktardığına göre Ekşi sözlük yazarı gerçekleştirdiği çalışmayı şu sözlerle paylaştı:
"gpt-4'ü kullanarak 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için detaylı bir simülasyon oluşturdum. Öncelikle, veri toplaması açısından 2018 seçimleri için yapılan tüm anketleri tek tek kendisine veri olarak girdim.
Ardından bu verilerin tamamını gerçek sonuçlarla kıyaslayıp her bir anket şirketine ortalama tutarlılık puanı vermesini istedim."
"Tutarlılık tablosunu genişletebilmesi açısından 2019 yerel seçim anketlerini ve referandum anketlerini de kendisine veri olarak girdim. Sonrasında özellikle son aylarda yapılan anket sonuçlarını daha yüksek katsayılı olarak hesaba katıp, anket şirketlerinin tutarlılık oranlarını da göz önünde bulundurarak Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin olacağı 1. tur seçimlerinin sonucunu hesaplamasını istedim. (diğer adayları eklemediğim için onları 0 olarak hesaba kattı.)"