Yapay zekaya seçim sonuçları soruldu: 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu'

"Tutarlılık tablosunu genişletebilmesi açısından 2019 yerel seçim anketlerini ve referandum anketlerini de kendisine veri olarak girdim. Sonrasında özellikle son aylarda yapılan anket sonuçlarını daha yüksek katsayılı olarak hesaba katıp, anket şirketlerinin tutarlılık oranlarını da göz önünde bulundurarak Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin olacağı 1. tur seçimlerinin sonucunu hesaplamasını istedim. (diğer adayları eklemediğim için onları 0 olarak hesaba kattı.)"