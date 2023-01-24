Cezalar siliniyor, borçlar yapılandırılıyor... Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıktı?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı dün gerçekleştirildi. Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasından Anayasa değişikliği teklifi ve İsveç'teki provakatif eylemlere kadar birçok konu masaya yatırıldı.
Kabine toplantısı sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...
ERKEN SEÇİM
Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Erdoğan, "14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Anlayasımıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız." dedi.
İSVEÇ'E TEPKİ
İsveç'te bir milletvekilinin Kuran-ı Kerim yakma eylemi tepki çekmişti. İsveç'e tepki gösteren Erdoğan, NATO'da destek vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan, "İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
ENFLASYON
Enflasyonu yüzde 64'e düşürdüklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki aylarda daha da düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, "En büyük sıkıntımız enflasyonu yüzde 64'e düşürdük. İnşallah önümüzdeki aylarda yüzde 50, 30'lu oranlara indiğini göreceğiz. İyi bir hazırlık yaptık, iyi bir altyapı kurduk. Milletimizin her bir kesimine ayrı destek programları hazırlayıp uyguladık. Vazgeçtiğimiz vergi gelirimiz 290 milyar liranın üzerindedir." dedi.