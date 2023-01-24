Cezalar siliniyor, borçlar yapılandırılıyor... Kabine Toplantısı'ndan hangi kararlar çıktı?

ERKEN SEÇİM

Seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Erdoğan, "14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Anlayasımıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız." dedi.