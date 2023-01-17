Canlı yayında son kulisi paylaştı: İşte Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün!

2023 seçimlerine aylar kala, Ankara'da kulisler de olmadığı kadar hareketli. Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmasına rağmen, Erdoğan'ın tekrar aday olması ile ilgili tartışmalar da bitmiş değil.