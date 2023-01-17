Canlı yayında son kulisi paylaştı: İşte Erdoğan'ın seçim tarihini açıklayacağı gün!
Türkiye'nin gözü, Haziran'da yapılması beklenen seçimlerde. Seçim tarihi ile ilgili birçok kulis bilgisi gelmeye devam ederken, son kulis bilgisi de tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'den geldi.
2023 seçimlerine aylar kala, Ankara'da kulisler de olmadığı kadar hareketli. Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanmasına rağmen, Erdoğan'ın tekrar aday olması ile ilgili tartışmalar da bitmiş değil.
Öte yandan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı da belirsizliğini korurken, son olarak iktidar kanadından yapılan seçim açıklamaları da tartışma konusu olmaya başladı.
AKP'nin birçok önde gelen ismi seçimin haziran ayında yapılmayacağını, mevsim şartları dolayısıyla daha erkene alınabileceğini ifade etti. Öte yandan Erdoğan da kurmaylarının sözlerine benzer sözlerle seçimin hazirandan daha erken bir tarihte yapılabileceğinin sinyalini verdi.
AKP kanadından gelen bu açıklamaların ardından kulislerde farklı tarihler konuşulmaya başlandı. Ancak en öne çıkan tarihler 7 ve 14 Mayıs olarak dillendirilmeye başlandı.