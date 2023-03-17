Canlı yayında açıkladığı anket herkesi şaşırttı: 'Ne diyorsunuz siz ya?'

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu. Gezici’nin programda Zafer Partisi ve Sinan Oğan’ın anketlerdeki oy oranları ile ilgili verdikleri rakamlar dikkat çekerken programda bulunan herkeste de büyük şaşkınlık yaşattı.