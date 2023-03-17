Canlı yayında açıkladığı anket herkesi şaşırttı: 'Ne diyorsunuz siz ya?'
Gezici Araştırma’nın sahibi Murat Gezici’nin açıkladığı oy oranları canlı yayında ilginç anların yaşanmasına neden oldu.
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan anket sonuçları hakkında konuştu. Gezici’nin programda Zafer Partisi ve Sinan Oğan’ın anketlerdeki oy oranları ile ilgili verdikleri rakamlar dikkat çekerken programda bulunan herkeste de büyük şaşkınlık yaşattı.
Gezici, yaptıkları ankette Zafer Partisi’nin oy oranın yüzde 5 ila 7 arasında, Sinan Oğan’ın oy oranının da yüzde 9 olduğunu belirtti.
Gezici’nin bu açıklamasının ardından programa sunucu Hande Fırat ile konuklar arasında bulunan Melik Yiğitel’in tepkisi damga vurdu. 3 isim arasında o anlarda yaşanan ilginç diyalog şu şekilde gerçekleşti:
Murat Gezici: Zafer Partisi Ümit Özdağ’ın partisinin oy oranı da yüzde 5 ila yüzde 7 arasında değiştiğini görüyoruz.
Melik Yiğitel: Ne diyorsunuz ya!
Murat Gezici: Evet yüzde 5 ve 7 arasında değişiyor.