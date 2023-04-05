Can Selçuki: Kılıçdaroğlu yarışa önde başlıyor; İnce'nin oylarındaki artışın iki sebebi var

Çünkü mart ayı başında yaptığımız bu ankette Memleket Partisi’nin ilk defa bu kadar yüksek bir oy oranına ulaştığını gördük. Yani aslında toplamda muhalefetin oyu değişmedi. Muhalefetinin oy kompozisyonu değişti. Normalde Millet İttifakı içinde yer alan oyların Memleket Partisi’ne kaydığını gördük. Bu nedenle Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın altına düşmüş oldu.