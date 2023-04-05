Can Selçuki: Kılıçdaroğlu yarışa önde başlıyor; İnce'nin oylarındaki artışın iki sebebi var
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışa önde başladığını söyledi. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin oylarını depremle artırdığını aktardı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşık 1.5 ayın kaldığı Türkiye'de gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin saha çalışmalarına çevrildi.
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, bu kapsamda son anket çalışmalarını değerlendirdi.
Gazete Duvar'ın YouTube kanalında Didem Mercan'ın sorularını yanıtlayan Selçuki, ittifaklar arasındaki oy farkına ilişkin şunları söyledi:
Anketlerde en fazla oynaklığı gördüğümüz dönemdeyiz. Daha anketler dengeye oturmuş değil, Mart 15’te yayınladığımız anket sonuçları 3-6 Mart tarihinden sonra sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığının açıklandığı dönemden sonra yapılmış saha çalışmasıdır. Oraya göre bakınca 2 tane sonuç var. Birincisi, Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın gerisinde kalmış görünüyor.
Çünkü mart ayı başında yaptığımız bu ankette Memleket Partisi’nin ilk defa bu kadar yüksek bir oy oranına ulaştığını gördük. Yani aslında toplamda muhalefetin oyu değişmedi. Muhalefetinin oy kompozisyonu değişti. Normalde Millet İttifakı içinde yer alan oyların Memleket Partisi’ne kaydığını gördük. Bu nedenle Millet İttifakı Cumhur İttifakı’nın altına düşmüş oldu.