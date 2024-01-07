Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı
AKP'nin büyükşehirlerde başkanlık için aday göstereceği isimler merak konusu. Erdoğan'ın bugün büyükşehir belediye başkan adaylıklarını açıklayacağı bazı isimler basına sızdı. İşte o liste...
AKP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göstereceği belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törene AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve 12’si büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklayacak.
İşte büyükşehir belediyelerinde başkan adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Duran
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin (Mevcut Belediye Başkanı)
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın
Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay (Mevcut Belediye Başkanı)