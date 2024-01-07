Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı

AKP'nin büyükşehirlerde başkanlık için aday göstereceği isimler merak konusu. Erdoğan'ın bugün büyükşehir belediye başkan adaylıklarını açıklayacağı bazı isimler basına sızdı. İşte o liste...

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 1

AKP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde göstereceği belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törene AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak ve 12’si büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklayacak.

İşte büyükşehir belediyelerinde başkan adayı gösterilmesine kesin gözüyle bakılan isimler...

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 2

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rıdvan Duran

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 3

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 4

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 5

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 6

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 7

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 8

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 9

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 10

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 11

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 12

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 13

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 14

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin (Mevcut Belediye Başkanı)

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 15

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın

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Büyükşehir belediyeleri için Erdoğan'ın listesi sızdı - Resim: 16

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay (Mevcut Belediye Başkanı)

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