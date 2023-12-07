Bugün seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor? İYİ Parti'de dikkat çeken erime...
Yöneylem anketine göre, yerel seçimde ittifaka yanaşmayan İYİ Parti'nin oylarında büyük oranda erime yaşandı.
Yöneylem Araştırma'nın yaptığı son seçim anketi Halk TV ekranlarında yayınlanan 'Söz Sende' programında tartışıldı.
Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, “Bugün seçim olsa, hangi parti ne kadar oy alır?” seçim anketinin sonuçlarını Halk TV’de kamuoyu ile paylaştı.
Yayınlanan ankette seçime 4 aydan az bir süre kalmasına rağmen kararsız seçmen oranının yüzde 10.8 olması dikkat çekti. Kararsız seçmenin yanı sıra, sandığa gitmeyeceğini belirtenlerin oy oranı ise yüzde 7.8 çıktı.
Ankete göre partilerin oy oranı şu şekilde:
AKP: %26.7
CHP: %21.1
MHP: %8.7
HEDEP: %7.7
İYİ PARTİ: %4.5
ZAFER: %3.6
YENİDEN REFAH: %3.5
TİP: %2.1
DİĞER: %3.5
OY KULLANMAM: %7.8
KARARSIZ SEÇMEN: %10.8
KARARSIZLAR DAĞITILINCA
AKP: %32.8
CHP: %26
MHP: %10.6
HEDEP: %9.5
İYİ PARTİ: %5.5
ZAFER: %4.5
YENİDEN REFAH: %4.3
TİP: %2.5
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Yöneylem Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonuçlarına isyan ederken, İYİ Parti'nin bu kadar büyük bir oy kaybı yaşamasının mümkün olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu elbette bir anket ancak yüzde 4.5 çok kabul edilebilir bir şey değil. Arzu edilebilir demiyorum. Bende olan anketlerde mesela Yöneylem Araştırma'nın en son anketinde %7.4 gözüküyor.
Bir anda 6-8 Kasım tarihli ankette nasıl yüzde 4.5'a kararsızlar dağıtılınca yüzde 5.5'a düştü bilmiyorum. KONDA'nın anketinde mesela %11.5 gözüküyor İYİ Parti. Metropol'de %7 gözüküyor. Panorama'da %6 13-19 Kasım arasında gözüküyor. MAK'ın anketinde ise %7.5 gözüküyor.
Başka anketler de vardı. Bunlar bizim özel yaptırdığımız anketler değil. Abonesi olduğumuz ve olmadığımız şirketlerin yaptığı anketler. Bu çok düşük bir sonuç ve elbette hile yapılmıştır falan diyecek halimiz yok. Ancak bu kimseyi de sevindirmesin ben onu söyleyeyim. Esas olan o. Görünen o ki AKP'ye bir oy gidişi olmuyor. Yani biz Türkiye'yi bu AKP yönetiminden kurtarmaya çalışıyoruz. Varsayalım ki İYİ Parti ile CHP tabanları arasında böyle hafif gidiş gelişler varsa da İYİ Parti'den CHP yüzde 2 oy alsa ne olacak almasa ne olacak.
Bizim buradaki temel hedefimiz ana kütle, oy alınması gereken yer Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Buralardan diğer partiler oy alabiliyorsa ülkenin kaderi ile ilgili bir değişim olabilir. Diğer türlü muhalefet partileri arasındaki oyların yer değişiminin çok arzu edilen ya da sevinilecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum.
14 MAYIS SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ, NE KADAR OY ALMIŞTI?
AK Parti: Yüzde 35.61
CHP: Yüzde 25.33
MHP: Yüzde 10.7
İYİ Parti: Yüzde 9.68
YEŞİL SOL Parti: 8.82
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.81
Zafer Partisi: Yüzde 2.23
TİP: Yüzde 1.73