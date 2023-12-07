Bugün seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor? İYİ Parti'de dikkat çeken erime...

Başka anketler de vardı. Bunlar bizim özel yaptırdığımız anketler değil. Abonesi olduğumuz ve olmadığımız şirketlerin yaptığı anketler. Bu çok düşük bir sonuç ve elbette hile yapılmıştır falan diyecek halimiz yok. Ancak bu kimseyi de sevindirmesin ben onu söyleyeyim. Esas olan o. Görünen o ki AKP'ye bir oy gidişi olmuyor. Yani biz Türkiye'yi bu AKP yönetiminden kurtarmaya çalışıyoruz. Varsayalım ki İYİ Parti ile CHP tabanları arasında böyle hafif gidiş gelişler varsa da İYİ Parti'den CHP yüzde 2 oy alsa ne olacak almasa ne olacak.