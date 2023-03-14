Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin'

Seçimlere 2 ay kala anket sonuçları peş peşe gelirken ekonomist Selçuk Geçer de Twitter'dan seçim anketi açtı. Çıkan anket sonucu şaşırttı.

anket
Son Güncelleme:
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' - Resim: 1

Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir anketle "oyunuzu kime vereceksiniz?" diye sordu.

1 10
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' - Resim: 2

Twitter’da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Selçuk Geçer’in hesabından “Kime oy verirsiniz?” başlıklı bir anket açıldı.

2 10
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' - Resim: 3

Ankette Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce isimleri yer aldı.

3 10
Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin' - Resim: 4

Söz konusu anket sonuçları 142 bin 282 kişi katılımıyla elde edildi.

4 10