Böyle anket sonucu daha önce görülmedi: 'Bildiğin hezimet, olmaz demeyin'
Seçimlere 2 ay kala anket sonuçları peş peşe gelirken ekonomist Selçuk Geçer de Twitter'dan seçim anketi açtı. Çıkan anket sonucu şaşırttı.
Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir anketle "oyunuzu kime vereceksiniz?" diye sordu.
Twitter’da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Selçuk Geçer’in hesabından “Kime oy verirsiniz?” başlıklı bir anket açıldı.
Ankette Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce isimleri yer aldı.
Söz konusu anket sonuçları 142 bin 282 kişi katılımıyla elde edildi.