Belediye meclisinde protesto: Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi

'BURADA ZARARI GÖRECEK OLAN BOLUSPOR'

Toplantıda konuşan Başkan Özcan ise Gölcük Tabiat Parkı’ndaki son durumu anlatıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, tabiat parkındaki kiralama haklarını Bolu Belediyesinden almak istediğini ifade etti. Özcan, bungalovların Boluspor’a destek için kiralanmak istendiğini belirterek, "Bu aşamadan sonra size de özel olarak söylüyorum, Sayın Bakan, Bolu Belediyesinden burayı alırsa, burada zararı görecek olan Boluspor olacak en başta. Ben bugünden uyarıyorum. Bu bungalovları Doğa Koruma ve Milli Parklar istiyor. Mili Parklar Gölcük’ü Bolu Belediyesinin elinden alacak ve toplu olarak orayı ihaleye çıkacak. Siz ve biz belki o zaman birlikte protesto edeceğiz bu kararları. Ama burada arada Boluspor kaynayacak. Biz Boluspor’un elinde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz bu aşamada. Ama zaten onu da alacaklar diyorum" diye konuştu.