Bekir Ağırdır kritik oranı açıklayıp uyardı: 'Seçim ikinci tura kalır'

'İKTİDARIN KAZANMA İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

İnce'nin oyunun neden arttığını Millet İttifakı'nın analiz etmesi gerektiğini belirten Ağırdır, "Millet İttfakı’nın Muharrem İnce ile sağlıklı bir diyalog kurması gerekiyor çünkü bu durum seçimi ikinci tura kalması riskini içeriyor ve iktidarın kazanma ihtimalini güçlendiriyor" diye konuştu.