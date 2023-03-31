Bekir Ağırdır, Erdoğan'ın kaybını yazdı: 2018 oylarının tümünü alabilse bile...
Araştırmacı - yazar Bekir Ağırdır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarındaki düşüşü değerlendirdi. 14 Mayıs'ta seçmenlerin Erdoğan hakkında kararlarını vereceğine dikkat çeken Ağırdır, AKP Genel Başkanı'nın kazanmak için yeterli oya ulaşamadığını yazdı.
Oksijen yazarı Bekir Ağırdır, bugün yayınlanan "Erdoğan’la tamam mı devam mı?" başlıklı yazısında cumhurbaşkanlığı yarışının en iddialı iki adayının alacakları muhtemel oylara dair değerlendirmelerde bulundu.
"Erdoğan 2018 oylarının tümünü alabilse bile kazanmak için gerekli 27 milyon oya ulaşamıyor" diyerek AKP liderinin oylarındaki düşüşü hatırlatan Ağırdır, Kılıçdaroğlu’nun potansiyel oyunun 30-31 milyon olduğunu yazdı. Bekir Ağırdır, diğer adaylar Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın bu 30 milyon oydan ne kadar eksilmeye yol açabileceğinin de görülmesi gerektiğini değerlendirdi.
Bekir Ağırdır'ın yazısından konuyla ilgili bölüm şöyle oldu:
Öngörülen, seçimin Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçmesi. Erdoğan’ın hedefi seçimin ikinci tura kalması. Parlamento oluşmuş olacak ve büyük olasılıkla geçen hafta yazdığım gibi Cumhur İttifakı’nın 250-270, Millet İttifakı’nın 250-270 ve Emek Özgürlük İttifakı’nın da 60-75 milletvekili kazandığı bir tablo çıkmış olacak. Bu tabloyla gidilecek ikinci turda seçmen “istikrar” ve “güvenlik” arayışına yönelebilir. Birinci turdan ikinci sırada geçmiş bile olsa bu duygu tabloyu Erdoğan lehine çevirebilir.
Kılıçdaroğlu’nun hedefi ise birinci turda kazanmak ve bu şimdilik mümkün görünüyor. Kazanırken alacağı oy oranı bir yandan sistem üzerinde ne kadar sürede hakimiyet kuracağını, diğer yandan seçimi kaybetmiş Ak Parti ve Erdoğan’ın seçim sonrasındaki muhalefet stratejilerini belirleyecek.
Şimdiye kadarki eğilimleri dikkate alırsak, seçimlere katılımın yüzde 85-90 aralığında olması beklenebilir. Deprem öncesine kadar özellikle genç seçmenlerin siyasi aktörlere ve siyaset marifetiyle ülkenin sorunlarının çözüleceğine inançlarının düşük olması nedeniyle katılımlarının düşük olma olasılığı vardı. Fakat deprem, depremde yükselen dayanışma ruhu ve sivil toplumun gayretleri, iktidarın deprem sırasındaki ayrımcı politika ve söylemleri gençleri tetiklemiş görünüyor. Yanı sıra Millet İttifakı'nın yaşadığı krizin “Erdoğan iktidarının devamı” olasılığının yakından hissedilmesi ve tekrar ittifakın toparlanmasının ürettiği coşku gibi bir dizi nedenle gençlerin seçime katılmama riski azalmış görünüyor. Yurt dışı seçmenlerde ise katılım yüzde 50’ler mertebesinde seyrediyor.
Katılım varsayımıyla hesapladığımızda kabaca 53-54 milyon aralığında geçerli oy üzerinden dağılımla karşılaşacağız. Yani cumhurbaşkanlığını kazanmak için 27 milyon oya ulaşmak gerekecek. Erdoğan 2014 seçimlerinde 21 milyon oy almış, bu seçimlerde hem MHP karşı blokta İhsanoğlu’nun arkasında durmuş hem de seçime her dört seçmenden birisi alışılmışın dışında seçime katılmamış. Sonra 2017 sistem referandumunda “evet” oyları Ak Parti ve MHP oylarıyla beraber 25 milyona gelmiş. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Erdoğan yine Ak Parti ve MHP ortak adayı olarak 26 milyon oya ulaşmış. 2018 milletvekili seçimlerinin yine yurt dışı seçmen dahil partiler ve bir aradalıklar üzerinden toplam oylarından bakıldığında Erdoğan neredeyse Ak Parti, MHP ve Hüdapar oyları toplamını blok halde kazanmış.