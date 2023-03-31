Bekir Ağırdır, Erdoğan'ın kaybını yazdı: 2018 oylarının tümünü alabilse bile...

Bekir Ağırdır'ın yazısından konuyla ilgili bölüm şöyle oldu:

Öngörülen, seçimin Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçmesi. Erdoğan’ın hedefi seçimin ikinci tura kalması. Parlamento oluşmuş olacak ve büyük olasılıkla geçen hafta yazdığım gibi Cumhur İttifakı’nın 250-270, Millet İttifakı’nın 250-270 ve Emek Özgürlük İttifakı’nın da 60-75 milletvekili kazandığı bir tablo çıkmış olacak. Bu tabloyla gidilecek ikinci turda seçmen “istikrar” ve “güvenlik” arayışına yönelebilir. Birinci turdan ikinci sırada geçmiş bile olsa bu duygu tabloyu Erdoğan lehine çevirebilir.

Kılıçdaroğlu’nun hedefi ise birinci turda kazanmak ve bu şimdilik mümkün görünüyor. Kazanırken alacağı oy oranı bir yandan sistem üzerinde ne kadar sürede hakimiyet kuracağını, diğer yandan seçimi kaybetmiş Ak Parti ve Erdoğan’ın seçim sonrasındaki muhalefet stratejilerini belirleyecek.