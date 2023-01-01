Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Getir firmasıyla anlaşarak motokuryelik yaptı. Sipariş götürdüğü öğrenciler kendisini tanımadı.

Son Güncelleme:
Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık' - Resim: 1

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motosikletli kuryelerle girdi, kaskını takıp, kurye kıyafetini giyerek dağıtıma çıktı.

1 13
Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık' - Resim: 2

 Varank, yurt dışından aldığı yatırımla Türkiye'nin ilk Turcorn'ları arasında bulunan Getir'in kuryesi oldu. 

2 13
Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık' - Resim: 3

Ardından, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı'nın sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri; Altındağ'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu'na giderek teslim etti.

3 13
Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık' - Resim: 4

VARANK'I TANIMADILAR

Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, karşısındaki Bakan Varank’a 'Gerçekten mi?' dedi.

4 13