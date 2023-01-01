Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık'

VARANK'I TANIMADILAR

Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, karşısındaki Bakan Varank’a 'Gerçekten mi?' dedi.