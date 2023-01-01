Bakan Varank motokurye oldu, sipariş 'getir'di: 'İnşallah iyi yıldız verirler, para da almadık'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Getir firmasıyla anlaşarak motokuryelik yaptı. Sipariş götürdüğü öğrenciler kendisini tanımadı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motosikletli kuryelerle girdi, kaskını takıp, kurye kıyafetini giyerek dağıtıma çıktı.
Varank, yurt dışından aldığı yatırımla Türkiye'nin ilk Turcorn'ları arasında bulunan Getir'in kuryesi oldu.
Ardından, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ebru Partı'nın sipariş ettiği dondurma, cips ve içecekleri; Altındağ'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Şerife Bacı Kız Yurdu'na giderek teslim etti.
VARANK'I TANIMADILAR
Bakan Varank, kendisini tanımayan öğrenciye yeni yıla kuryelerle birlikte girdiğini ifade ederek, kendisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, karşısındaki Bakan Varank’a 'Gerçekten mi?' dedi.