Aydınlık gazetesinde yayımlandı: Vatan Partisi'nin barajı geçtiği tek ankette oy oranı şaşırttı
Anket şirketleri yaptıkları araştırmaları peş peşe yayınlıyor. Saros Araştırma da dikkat çeken bir anket paylaştı. Son seçimde yüzde 0,2 oy alan Vatan Partisi'nin oy oranı yüzde 8,5 olarak açıklandı.
Saros Araştırma Şirketi 2022 yılı Kasım ayı 'Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, 'Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa seçimlerde oy kullanmanız durumunda belirtilen isimlere oy verip vermeyeceğinizi belirtir misiniz?' sorusuna yanıt olarak Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e "oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 6, 'belki oy veririm' diyenlerin oranı ise yüzde 2,5 oldu.
Anketin sonuçları Aydınlık gazetesinde yer aldı. Vatan Partisi'ne yakın olan gazetenin haberine göre, en son seçimde yüzde 0,2 oy alan partinin oy oranı yüzde 8.5 olarak gösterildi.
Saros, Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, tarafından yapılan araştırma 12 bölgeyi esas aldı. Araştırma, 16 büyükşehir, 3 il, 87 ilçede ve bu il, ilçelere bağlı belde/mahalle/köyde yapıldı. 17 yaş üstü seçmen ve seçmen niteliği kazanacak toplam 11 bin 28 kişiye yüz yüze, telefon görüşmesi yapılarak ve whatsapp numaralarına araştırma linki atılarak sonuçlara ulaşıldı.
Ankete katılanlara parti tercihlerine göre “Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa seçimlerde oy kullanmanız durumunda belirtilen isimlere oy verip vermeyeceğinizi belirtir misiniz?” sorusu da soruldu. AKP seçmeni içinden Perinçek'e “evet oy veririm” diyen yüzde 2,5 iken “belki oy veririm” diyenlerin oranı da yüzde 2,5 oldu.