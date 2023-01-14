Aydınlık gazetesinde yayımlandı: Vatan Partisi'nin barajı geçtiği tek ankette oy oranı şaşırttı

Saros Araştırma Şirketi 2022 yılı Kasım ayı 'Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, 'Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa seçimlerde oy kullanmanız durumunda belirtilen isimlere oy verip vermeyeceğinizi belirtir misiniz?' sorusuna yanıt olarak Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e "oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 6, 'belki oy veririm' diyenlerin oranı ise yüzde 2,5 oldu.