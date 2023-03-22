Avrasya Araştırma'dan son anket: Tüm hesaplar yeniden yapılacak!
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitiyor, CHP ise birinci parti konumunda bulunuyor.
Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihine kilitlenmişken yapılacak seçimlerle ilgili peş peşe anket sonuçları da açıklanmaya başladı.
Son olarak Avrasya Araştırma, son anket sonuçlarını paylaştı. Araştırmada hem seçmenin parti tercihi hem de cumhurbaşkanlığı için adayı soruldu.
12-17 Mart tarihleri arasında 2 bin 560 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
CHP: Yüzde 31,1