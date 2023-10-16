Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları

Asal Araştırma, genel seçim anketi yaptı. Buna göre AKP'nin oyu yüzde 34,5 olurken, CHP yüzde 20,2 ile onu takip etti. MHP'nin oyu ise yüzde 12,1 oldu.

Anket AKP MHP CHP Yeniden Refah Partisi Memleket Partisi Zafer Partisi İYİ Parti Türkiye İşçi Partisi - TİP
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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 1

Asal Araştırma, 5-10 Ekim tarihleri arasında 2 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen ankette vatandaşlara, "Bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 2

Anket sonuçları şöyle:

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 3

AKP: %34,5

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 4

CHP: %20,2

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 5

MHP: %12,1

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 6

Yeşil Sol Parti: %9,8

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 7

İYİ Parti: %8,0

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 8

Yeniden Refah Partisi: %3,6

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 9

Türkiye İşçi Partisi: %3,0

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 10

Zafer Partisi: %2,7

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 11

Memleket Partisi: %1,1

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 12

Diğer: %5,0

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Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları - Resim: 13
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