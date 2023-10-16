Asal Araştırma'dan genel seçim anketi: İşte partilerin oy oranları
Asal Araştırma, genel seçim anketi yaptı. Buna göre AKP'nin oyu yüzde 34,5 olurken, CHP yüzde 20,2 ile onu takip etti. MHP'nin oyu ise yüzde 12,1 oldu.
Anket AKP MHP CHP Yeniden Refah Partisi Memleket Partisi Zafer Partisi İYİ Parti Türkiye İşçi Partisi - TİP
Asal Araştırma, 5-10 Ekim tarihleri arasında 2 bin 600 kişiyle gerçekleştirilen ankette vatandaşlara, "Bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Anket sonuçları şöyle:
AKP: %34,5
CHP: %20,2
MHP: %12,1
Yeşil Sol Parti: %9,8
İYİ Parti: %8,0
Yeniden Refah Partisi: %3,6
Türkiye İşçi Partisi: %3,0
Zafer Partisi: %2,7
Memleket Partisi: %1,1
Diğer: %5,0