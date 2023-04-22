Araştırma: İşte ilk defa oy kullanacak seçmenlerin cumhurbaşkanı tercihi

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuk, ilk defa oy kullanacak olan ve sayıları 5 milyona yaklaşan seçmenlerin tercihlerini değerlendirdi. Yakın gelecekte genç seçmenlerin sayısının toplam rakam içinde ağırlıklı olacağını hatırlatan Selçuki, gençlerin ilk tercihinin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

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Araştırma: İşte ilk defa oy kullanacak seçmenlerin cumhurbaşkanı tercihi - Resim: 1
14 Mayıs'ta 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidiyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 bin oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı verileri göre 5 milyona yaklaşan sayıda genç, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerin yüzde 8'inden fazlasını oluşturan gençlerin oy tercihlerinin seçimleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.  Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki DW Türkçe'den Aynur Tekin'e genç seçmenlerin tercihlerini ve seçim sonucuna etkilerini yorumladı.
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Araştırma: İşte ilk defa oy kullanacak seçmenlerin cumhurbaşkanı tercihi - Resim: 2

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, yaptıkları araştırmalara göre ilk kez oy kullanacak 5 milyon seçmenin en çok Kılıçdaroğlu'nu, ikinci olarak Erdoğan'ı ve ardından İnce'yi desteklediğini söylüyor. 

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Araştırma: İşte ilk defa oy kullanacak seçmenlerin cumhurbaşkanı tercihi - Resim: 3

Şirketin 3-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, seçim ikinci tura kalıyor. Selçuki, "6 Nisan'da milletvekili listeleri teslim edildi. Henüz bunun etkisini ölçme şansımız olmadı" diyor.

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Araştırma: İşte ilk defa oy kullanacak seçmenlerin cumhurbaşkanı tercihi - Resim: 4

"MUHARREM İNCE'NİN OYLARI DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Memleket Partisi'nin adayı ve partinin Genel Başkanı Muharrem İnce, en çok ilk kez oy kullanan seçmenin oyunu alıyor. Ancak, İnce'nin oylarının seçim yaklaştıkça düşme eğilimine girdiği belirtiliyor. Selçuki, düşme eğilimin devam edeceğini öngörüyor. Türkiye Raporu'nun araştırmasına göre İnce'nin oy desteği, Mart ayının ikinci haftasında en yüksek seviyesini görmüştü.

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