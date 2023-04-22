Araştırma: İşte ilk defa oy kullanacak seçmenlerin cumhurbaşkanı tercihi

14 Mayıs'ta 64 milyon 113 bin 941 seçmen sandık başına gidiyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 bin oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı verileri göre 5 milyona yaklaşan sayıda genç, 14 Mayıs seçimlerinde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerin yüzde 8'inden fazlasını oluşturan gençlerin oy tercihlerinin seçimleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki DW Türkçe'den Aynur Tekin'e genç seçmenlerin tercihlerini ve seçim sonucuna etkilerini yorumladı.