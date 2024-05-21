Anketten Erdoğan'a kötü haber: Halk, hangi siyasiyi daha çok beğeniyor?
MetroPOLL Araştırma, siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü araştırmaların nisan ayı sonuçlarını yayınladı. Buna göre ilk sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer alırken ikinci sıraya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise üçüncü sırada yer aldı.
MetroPOLL Araştırma, siyasetçilerin beğeni düzeylerini ölçtüğü araştırmaların nisan ayı sonuçlarını yayınladı. Buna göre ilk sırada ABB Başkanı Mansur Yavaş yer aldı, Erdoğan'ın beğeni düzeyi ise yüzde 40'ın altına geriledi.
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş'ın beğenisi şimdiye kadarki ölçümlerin en yüksek seviyesine ulaşmış. Ekrem İmamoğlu mevcut durumunu koruyor. Erdoğan’ın beğenisi yüzde 40’ın altına düşmüş. Özgür Özel'in beğenisi artış yönünde değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Beğeni düzeylerinde Mansur Yavaş yüzde 66 ile birinci, Ekrem İmamoğlu yüzde 53 ile ikinci sırada yer aldı. Beğeni düzeyi yüzde 36'ya ulaşan Özgür Özel, yüzde 38'e düşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşırken YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi geride bıraktı.
17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, siyasilere yönelik beğeni düzeyleri soruldu.
Anket sonuçlarına göre ilk sırayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş alırken, onu ikinci sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.
Katılımcıların yüzde 65,8’i Yavaş’ı beğendiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu’nun beğeni oranı yüzde 52,8 olarak ölçüldü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için katılımcıların yüzde 38,3 oranında “beğeniyorum” yanıtını verdi.
Erdoğan’ı, 36,2 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel takip etti.
Katılımcıların yüzde 33’ü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı beğendiğini kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüzde 25 ile Erbakan’ın gerisinde kaldı.
İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Meral Akşener, yüzde 9,7 beğeni oranıyla listede son sırada yer aldı.
Metropoll’ün yaptırdığı daha önceki anketlere göre Mansur Yavaş’ın beğeni seviyesinin en yüksek orana ulaştığı görüldü.
Ekrem İmamoğlu’nun, önceki anketlere göre mevcut durumunu koruduğu ortaya çıkarken, Erdoğan’ın yüzde 40’ın altına düşmesi dikkat çekti.
CHP lideri Özgür Özel’in beğeni seviyesinin ise artış eğiliminde olduğu görüldü.