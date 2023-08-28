Ankette dikkat çeken sonuçlar: Yerel seçimde aday mı yoksa parti mi önemli?

Selvi'nin aktardığına göre Optimar ankete katılanlara "belediye seçimlerinde aday mı yoksa parti mi daha önemlidir" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 70.5’i ezici bir çoğunlukla aday derken, parti diyenlerin oranı yüzde 29.5 çıktı.