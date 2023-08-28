Ankette dikkat çeken sonuçlar: Yerel seçimde aday mı yoksa parti mi önemli?
Abdulkadir Selvi, Optimar’ın Türkiye’nin Nabzı Araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın 10-17 Ağustos tarihleri arasında 2 bin 314 kişi ile yüz yüze yapılan Türkiye’nin Nabzı Araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
Selvi'nin aktardığına göre Optimar ankete katılanlara "belediye seçimlerinde aday mı yoksa parti mi daha önemlidir" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 70.5’i ezici bir çoğunlukla aday derken, parti diyenlerin oranı yüzde 29.5 çıktı.
SEÇMEN, AKP'YE NEDEN OY VERDİ?
Optimar seçmenlere 14 Mayıs seçimlerinde AKP'ye neden oy verdiklerini sordu. Ankete katılanların yüzde 22.2’si başarılı hizmetleri için dedi.
Siyasi görüşüme en yakın parti olduğu için diyenler yüzde 17.1’le ikinci sırada geldi. AKP'li olduğum için diyenler yüzde 13.8, ekonomik sorunları çözeceğine inandığım için yanıtını verenler yüzde 9.7, liderinden dolayı diyenler yüzde 8.5 çıktı.